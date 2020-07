Andrus Karnau: kui sõnadel pole enam kaalu

Elame ajal, mis sõnadel justkui polekski enam kaalu. Öelda võib ükskõik mida. Et kui on must, siis näita ust. Et ka valged elud loevad. Et müüjatüdruk ohustab riigi iseseisvust. Või et teatris pole Aivar Mäeta enam elurõõmu. Kui valite mind, siis saate 100 eurot pensionitõusu, aga minu valimise järel saite ainult seitse. Ja sellegi üle peate rõõmus olema, sest varasem oli vaid valimiskampaania tühi lubadus.

Kirjutada võib kõike. Näiteks, et keskkonnakaitsjad ja sõnavabaduse eest seisjad võiksid kõik koroonaviirusse surra. Nii võib kirjutada, ja sellest ei juhtu midagi. Sest kui mõni alandatu enesekaitseks õeindama hakkab, siis saab öelda, et see oli nali või valimiskampaania šõu. Või et te ei saanud minust õigesti aru. Kõige parem on öelda sellisel puhul, et haavunu on ideoloogiline tööriist, kes haugub ideoloogiliselt ega oskagi öigesti lugeda ega maailmast aru saada.

Öelda võib ükskõik mida ning sellest ei juhtu mitte midagi. Või kas see ikka on nii, et ei juhtu midagi? Baleriinid saavad haiget, kui peadirektor neile peale heidab. Musti elab Eestis imevähe, aga nemadki tunnevad end ohus olevat, kui loevad, et vanal Läänemaal elab mees, kellele abikaasa on juba valge silmaaukudega mütsi valmis õmmelnud. Ammugi mitte ei taha mõelda nende meeste peale, kellele meeldivad mehed, või naistele, kellele meeldivad naised, kellele Eesti elu on viimased viis aastat olnud piin, talumatu piin, kui hommikust õhtuni igal pool räägitakse sellest, kellega nad võivad sängi minna ja kellega mitte. Arutelu käib koduste söögilaudade ja Toompea riigilaudadeni välja ega näita vaibumise märki.

Me petame end kui arvame, et sõnade mõjujõud on jäänud väiksemaks, et need ei tähenda enam midagi. Iga ajakirjanik teab, et iga täht on tähtis, sõnast rääkimata. Koolipoiste nali räägib sellest, kuidas koma tappis inimese. Aga ajakirjanikena teame, et see võibki niimoodi juhtuda. Kui mitte otse, siis vähemalt ülekantuna. Või veel hullem on see, kui sõna tapab inimese nii, et võõrad ega kaasteelised sellest ise aru ei saa. Mõnikord ei saa inimene isegi aru, et ta on surnud. Elab ja hingab, aga hing on surnud. Õhk võib küll üle huulte tulla, aga sõnad enam mitte. Sest keegi ei taha, et teda nimetataks karistamatult puupeaks või väärastunud ideoloogiatöötajaks.

Solvatud ja alandatud on kedagi varasematelgi aegadel, sest inimloomus peidab eneses helguse kõrval alati hämarat poolt, mis aeg-ajalt esile trügib. Ent kunagi varem pole olnud aega, mil seda on võinud teha karistamatult. Nii et keegi ei pane kaasinimese mutta trampimist enam tähelegi. Võib õlgu kehitada ja öelda, et need olid ainult sõnad.

Ott Vallik joonistas ammu, ma ei mäleta kui ammu, umbes 20 aastat tagasi Lääne Elu juubeliks särgi, kus peal on kiri: „Neegrid on siin valged!“ Ajakirjanikke on ikka leheneegriteks nimetatud. Oleme meiegi, sest igaüks, kes seda tööd on kunagi teinud, see teab, et see on nagu puuvilla korjamine palava päikese käes. Tüütu, raske villakott soonib selga ja kaela ning tagatipuks võib iga hetk end puuvillapõõsa okaste otsas ära veristada.

Kui Ott sellise särgipildi uuesti joonistaks, siis ma peatoimetajana ütleksin talle, et hästi tegid, aga teeme nüüd uuesti. See ei ole enesetsensuur ega lömitamine ei tea mille ees, vaid arusaamine, et Eesti on osa laiast maailmast, kus seda sõna enam ei kasutata. Vähemalt viisakas seltskonnas ei kasutata. Kui keegi ei taha enam eskimojäätist süüa, siis on see tema valik, mida ei ole kohane narrida, sest ega me eestlastena ka tahaks, et Peterburis oleks müügil tšurkade nime kandev pulgakomm.

Ajakirjanikena me teame, et sõnadel on kaal ka sel ajal, kui tundub, et sõnad on kaalutud. Sõna võib silitada, kiita või surmata ning teha veel tuhandet moodi tegusid. Ajakirjanike peades ja ajalehetoimetuse vaimus meeles püsiv teadmine, et sõnal on kaal, vajab praegusel ajal iseäranis hoolega hoidmist. Lääne Elu loodi kunagi 31 aastat tagasi selleks, et aidata kaasa iseseisvusvõitlusele, sõdides sõnadega eesti keele ja meele püsimise eest. Seda me teeme edasi. Aga teeme nii, et keegi ei saa asja eest teist taga haiget, sest sõnadel on kaal ja meie tahame seda kaalu hoida.