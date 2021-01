Andrus Karnau: põlevkivi ja nafta embuses

Kui neid ridu nädal tagasi kirjutasin, siis sättisid Lääne- ja Harjumaa piiril asuvate Risti ja Piirsalu külade aktivistid plakateid sirgeks, et minna protestima tuulepargi ehituse vastu. Üks protestijate liidritest kirjutas, et kui kõigevägevam on andnud Eestile põlevkivi, siis tuleb sellest odavat elektrit toota.

Protestijad olid edukad, sest Lääne-Nigula vallavolikogu leidis, et Risti tuulepark halvendaks elukeskkonda. Milles elukeskkonna halvenemine täpselt väljendub, volikogu otsusest ei loe, aga volinike enamuse tahtel on tuulepargi ehituse ettevalmistustööd lõppenud.

Reformierakonna esimees, peaminister Kaja Kallas aga ütles eelmisel teisipäeval, et uue valitsuse siht on kiirendada üleminekut taastuvenergeetikale. „Lõpetame uued investeeringud fossiilsetesse kütustesse,” lisas Kallas pressikonverentsil.

Kallase plaan näeb ette, et valitsus kehtestab meretuuleparkide rajamiseks planeeringud ja paneb need oksjonile. See on ilus kava, sest riiklik planeerimine võiks võtta maha ühe pahameele põhjuse: kadeduse, et keegi saab tuulikutesse investeerides rikkaks. Taani kogemus ütleb samas, et isegi osaluse pakkumine investeeringus ei veena tuuleparkide vastaseid ümber.

Hiiumaa meretuulepark jõudis saarerahva vastuseisu pärast ummikusse. Kui siia kõrvale panna Tartu tselluloositehase kogemus, siis teab iga aktivist, et sõnadel võivad olla tagajärjed. Kui inimesed on juba kord otsustanud, et nad ei taha tuuleparki oma koduhoovilt isegi mitme-mitme kilomeetri kauguselt näha, siis ümber veenda pole neid enam võimalik. Nad on oma otsuse teinud, mistõttu on lihtsameelne loota, et kui valitsus hakkab ise planeeringuid korraldama, siis õnnestuvad need libedamini.

Teisalt on Kaja Kallasel kahtlemata õigus selles, et väärtused on väärt kõige rohkem. Mul on juba läinud sassi Jüri Ratase valitsuse ministrite vastu korraldatud umbusaldushääletuste lugemine, aga nüüd on ta ise peaministriks saanud ning keegi ei kahtle enam, et umbamine oli õige valik.

Uue valitsuse sõnum, et Eesti muudab energeetikas kurssi, aitaks kahtlemata murda nii ebaratsionaalset vastuseisu kui ka suunata majandust tervikuna. See on selge eesmärk, et 2035 enam põlevkivielektrit ja 2040 -õli ei toodeta. Siiani pole see nii olnud. Kallas ütles õigesti, et tähtsad pole vaid eesmärgid, vaid tegelik valitsuse tegevus. Sotsid rääkisid väsimuseni põxitist ehk põlevkivienergeetikast loobumisest, aga ühtki otsust teha ei suutnud. Valitsus toitis hoopis põlevkivitööstust maksusoodustusega. Ratase viimane valitsus hoidis aga selgelt fossiilseid kütuseid soodustavat joont, hoolimata deklaratsioonist, et sihiks on kliimaneutraalne majandus 2050.

Nii näiteks on majandusministeerium kehtestanud autokütuse müügil biolisandi nõuded selliselt, et neid võib täita statistiliselt. Eelmisel nädalal teatas Circle K, et hakkab müüma ka bilolisandivaba bensiini 95. Alexela talitas nii juba ammu. Biolisand on kulukas, aga peamine põhjus on autojuhtide eelarvamus, et see rikub mootori.

Nii et kui Kaja Kallas tahab teoks teha oma juba üle aasta tagasi, 2019. aasta sügisel Reformierakonna aastapäeval sõnastatud kliimapoliitika programmi, siis seisab tal ees meeletult suurem töö, kui oli Mart Helme lahtikangutamine. Põlevkivi ja nafta valinud inimeste meeli muuta saab olema väga keeruline.

Kolumn on ilmunud Postimehes.