Holm pank asus toetama Nelli Differtit

Tänavu Euroopa meistrivõistlustel pronksmedaliga pärjatud ning mullu maailmameistrivõistlustel viienda koha pälvinud epeevehkleja Nelli Differt sõlmis lepingu oma kodulinnast Haapsalust pärit Holm pangaga.

Haapsalu vehklemisklubi En Garde koosseisu kuuluva Nelli Differti edukas rahvusvaheline sportlasekarjäär sai alguse 2007. aastal, mil ta tuli naiskondlikus epeevehklemises Euroopa meistriks. Sellele on järgnenud mitmed tunnustused ja poodiumikohad, sh 2010. aasta juunioride maailmameistri tiitel, 2. ja 3. koht maailmakarikasarja GP-etapil (2022 ja 2023) ja 5. koht maailmameistrivõistlustel (2022) ning tänavustel Euroopa meistrivõistlustel saavutatud pronksmedal.

„Olen vehklemisega tegelenud lapsepõlvest peale ning sellele kuulub minu süda ja kogu minu aeg. Selleks, et olla hea vehkleja, on tarvis olla füüsiliselt vastupidav ja tehniliselt osav, samas ka hea strateeg. Igal treeningul on kindel eesmärk, et lihvida erinevaid vajalikke nüansse, olgu selleks kiirus, torke täpsus ja teravus, konkurendi strateegia oskuslik hindamine või enda taktika üles ehitamine. Vehklemine on kahevõitlusala, kus vastamisi lähevad kaks isiksust, kes püüavad matši jooksul teineteist üle kavaldada, käike ja strateegiat ette aimata ning enda paremust maksa panna,“ selgitas Differt.

Differtile teekonnal 2024. aasta Pariisi olümpiamängudele abikäe ulatanud Holm pank on läbi aastate toetanud hakkajaid inimesi ja ettevõtmisi nii kohalikul tasandil kui Eestis laiemalt.

„Haapsalul on meie südames eriline koht, kuna Holmi juured on Haapsalus. Oleme kohalikele inimestele oluline tööandja, lisaks toetame Läänemaa inimeste häid algatusi ning tegemisi. Nelli on Haapsalu sportlane, kes on sirgunud kohaliku tähtsusega noorsportlasest vehklejaks, kellel on võimalus meie väikest Eestit esindada Pariisi olümpiamängudel,“ tunnustas Holm panga juht Kaspar Kalvet Nelli Differti teekonda väikelinnast maailmasporti.

„Holm panga eesmärk on aidata häid plaane ellu viia ning toetada inimesi, kes töötavad oma heade plaanide teostamise nimel. Nelli plaan Eestit olümpiamängudel edukalt esindada on väärtus, mille loomisele meelsasti kaasa aitame. Väikelinnast pärit andekas ja töökas sportlane on seda võimalust väärt,“ rääkis Kalvet.

Nelli Differti sõnul on ta Holmile toetuse eest väga tänulik. „Holm pank aitab minu unistust ning head plaani ellu viia. Mul on hea meel, et minu kodulinnast Haapsalust alguse saanud, kuid nüüdseks juba palju laiemaks kasvanud Holm on jätkuvalt kohalikule kogukonnale ja mulle toeks,“ sõnas ta.

Nelli Differt on lõpetanud 2009. aastal Haapsalu Wiedemanni gümnaasiumi. 2012. aastal lõpetas ta füsioterapeudina Tartu ülikooli kehakultuuriteaduskonna bakalaureusõppe ja 2022. aastal magistriõppe. Nelli on pikalt töötanud oma erialal Läänemaa haiglas. Ta treenib nädalas kuus päeva ning osaleb hooaja jooksul umbes 20 võistlusel. Järgmised võistlused on 9.-10. detsembril Vancouveris, kus toimub järgmine maailmakarikaetapp.

