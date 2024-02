Holm pank ei kiirusta hoiustelt teenimise võimalusi piirama

Kodumaise Holm panga tähtajaliste hoiuste intressid võimaldavad teenida jätkuvalt head intressitulu nii lühikestel kui pikkadel hoiuperioodidel.

„Euroopa Keskpank on andnud baasintressi tõusu peatamisega selge signaali – tähtajaliste hoiuste kõrgeimate intresside periood on möödas. Enamus Eesti panku on selle signaali valguses oma pakkumisi tagasihoidlikumaks korrigeerinud,“ kinnitas alanud trendi Holm panga tegevjuht Kaspar Kalvet.

Tema sõnul on atraktiivsete hoiuseintresside pakkumine olnud Holmi lubadus klientidele alates pangalitsentsi saamisest 2019. aastal ning seetõttu Holm hoiuste intresside langetamise trendiga nii hoogsalt kaasa ei lähe.

„Pakume jätkuvalt 12-kuulistele hoiustele turu kõrgeimat, 4,5% tasemel hoiuse intressi. Ka kuue kuni üheteist kuuliste hoiuste intress on üle 4%. Isegi lühikeste, 3-5-kuuliste hoiustega teenib meie pangas turu parimat intressi 3,9%. See tähendab, et ka need, kes plaanivad tulevikus mõnda suurostu, saavad ajutiselt ja lühiajaliselt raha turvaliselt hea intressiga kasvama panna,“ selgitas Kalvet.

Kui paljud pangad on langetanud pikaajaliste hoiuste intressid juba alla 3% piiri, siis Holm pangas teenib 2-aastaselt hoiuselt jätkuvalt 3,8% ja pikematelt hoiustelt 3,6%. „Alati tasub enne lepingu sõlmimist erinevate pakkujate hoiuseintresse võrrelda ja teha informeeritud otsus – ka pankade hoiuseintresside vahel esineb märkimisväärseid erinevusi,“ juhtis Kalvet tähelepanu.

„Praegu on suhteliselt viimane hetk saada kasu hoiuseintresside veel niivõrd kõrgest tasemest. Peame enesestmõistetavaks jälgida poodides toiduainete hindu ja kõrgema börsihinnaga päevadel elektritarbimist piirata, seetõttu ei tasuks olla ükskõikne oma raha suhtes, mis arveldusarvel väärtust kaotab. Tänaste veel kõrgete hoiuseintresside toel on võimalik tagada stabiilne rahakasv pikkadeks aastateks,“ lisas Kalvet.

Tema sõnul jälgivad Holmi eksperdid arenguid finantsturgudel tähelepanelikult ning eeldada võib intresside korrigeerimist lähitulevikus ka Holmis, jäädes siiski pakkuma klientidele turu ühtesid parimaid hoiuseintresse.