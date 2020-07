Intervjuu. Tõnis Siir: piiride lõhkumine ei ole kerge

20 aastat Läänemaa haiglat juhtinud Tõnis Siir andis kaks nädalat tagasi teatepulga üle uuele peaarstile Edvard Garderile.

Tõnis Siir, 26. juuni – teie viimane tööpäev Läänemaa haigla peaarstina – oli mitmes mõttes tähtis, aga algas see arstide-õdede koosolekuga nagu ikka viimased 20 aastat. Juhtus midagi erilist ka?

Midagi teravat küll pähe ei tule. Koosolek võttis kokku eelmise haiglapäeva. Edasi – tavaline tööpäev oli.

Kas torti pakkusite?

Jaa! Järgmisest päevast algas mul ju puhkus ja järgmine päev oli sünnipäev ka, nii et katsin laua ja tänasin kõiki.

Kingiti ka midagi?

Ikka kingiti.

Kõige väärtuslikumad on ühised mälestused.

Viimane kink jõudis kohale täna [2. juulil – toim], kui Põhja-Eesti regionaalhaigla kinkis mulle hõbedast mansetinööbid.

Oli teistmoodi tunne ka?

Minu juhtimisaja lõppu markeeris koroonaviirus. Tegelikult oleks minu ametiaeg pidanud läbi saama märtsiga.

Kas patsiendid teadsid, et teil on haiglajuhina viimane päev?

Ma arvan, et ei teadnud. Patsienti puudutab ravi. See, kuidas protsessi juhitakse, ei pea välja paistma.

Viimased kuud haiglajuhi ametis olid enneolematud – maailma tabas viirus, millest keegi midagi ei teadnud.

Ma ei oleks kunagi osanud mõelda, et midagi niisugust tuleb. Nagu see meie põlvkond on – oleme näinud mitut riigikorda, peos hoidnud mitut raha. Sõda ei ole näinud, aga tuli sõjaolukord ka.

Kas teile arstina tundus ka koroona irratsionaalsena?

Ma ei ole siiani eneses selgusele jõudnud, mis see õieti oli.

Riik sulgus kiiresti ja efektiivselt. See, mida me kartsime – haiglate ülekoormus –, jäi tulemata. Teistpidi – kuidagi kummaline tunne on.

Viirused, neid on olnud enne ja nad jäävad, ka see viirus… Pidur oli järsk. Ühel hetkel ei saa enam aru, mis see on – kileseinad, juhendid, ühtäkki oled ärapakituna lõikusel, mask, visiir, palav, tundub, et õhku ei ole.

Ei olnud ju kiirdiagnostikat. Vastus tuli 24 või 48 tunni pärast. Kui oli kiiresti vaja opereerida, käsitlesime iga patsienti kui koroonapositiivset.

Kõik sai tehtud.

Missugune oli teie kõige esimene tööpäev Läänemaa haiglas 34 aastat tagasi?

See pidi olema 1. august 1986.

Lõpetasin arstiteaduskonna anestesioloogina, rahvakeeli narkoosiarstina. Meeles on niipalju, et üks anestesioloog läks puhkusele, näitas mulle ruumid kätte. Teine oli kordusõppustele võetud. Pidin poolteist kuud üksi hakkama saama.

Järsk sisseelamine oli.

Üsna kohe, kui Haapsallu tulin, hakaksin kirurgia vastu huvi tundma. Hiljem spetsialiseerusin üldkirurgiks. Anestesioloogia oli hea põhi. Maakonnahaiglas kutsuti anestesioloog välja viimasena, siis, kui asi tõsiseks läks. Kirurgia kui käsitöö õppisin selle põhja peale.

Nii see elu on läinud.

Haapsallu tööle tulite suunamisega?

Jah. Tulime seda linna absoluutselt tundmata. Tuleku põhjus oli osalt see, et olin ülikooli ajal abiellunud, meil oli kaks last. Tallinnas ja Tartus oli sel ajal ilmvõimatu korterit saada. Haapsalus saime korteri ja mõlemad töö [abikaasa Ülle Siir on hambaarst – toim].

Noorena ihkad ikka suurlinna ja selle virvatulesid. Eks meiegi mõtlesime, et läheme siit varsti minema, aga Haapsalu osutus nii mõnusaks elupaigaks ja haiglas kollektiiv nii meeldivaks, et see mõte kadus esimese aastaga.

Kust te pärit olete?

Kuusalust. Tavaline keskmine Eesti perekond. Isa oli autojuht ja ema velsker. Üks vend. Neljaliikmeline pere väikeses maa-alevikus. Seal lõpetasin keskkooli.

Tugev motivaator ülikooli astuda oli pääsemine nõukogude armeest. Ülikoolis oli neljandal ja viiendal kursusel üks päev nädalas sõjalist õpetust. Pärast viiendat kursust oli sõjaline laager, mis kestis terve juulikuu, aga sõjaväest pääsesin ära.

Palju õppisime sõjaväemeditsiini. Mul läks see üle kivide ja kändude, väikesest maakohast nagu ma olin – ei osanud eriti vene keelt.

Aga miks just arstiks?

Tundus huvitav. Ei olnud vaja niivõrd andekust nagu lauljal või tantsijal, kuivõrd tuupimist, püsivust ja järjekindlust.

Keskkoolis õppisite hästi?

Nelja-viieline olin.

Kümnenda klassi lõpus tahtsin pedagoogilisse instituuti eesti keelt õppima minna. Õpetajaamet ei tundunud üldse ilmvõimatu. Mulle meeldis lugeda ja üldse eesti keel, aga täna pean tunnistama, et kogu grammatika reeglistik küll enam ei meenu.

Siis tuli järsk muutus. Sõber, minust aasta vanem, kirjutas, et tema läks arstiteaduskonda, sai sisse. Mõtlesin, et miks mitte. Ja sisse ma sain.

On siis arstiks nii raske õppida, nagu väljastpoolt tundub?

Hästi palju on vaja mehaaniliselt pähe õppida. Nagu see anekdoot. Vanemad tudengid joovad õlut, noortel vaja anatoomia eksam ära teha, mõtlevad, et kuidas. Vanemad ütlevad, et tooge uued õlled, siis ütleme, kuidas läbi saada. Nooremad toovad ja vastus on, et – selgeks tuleb õppida. Nii lihtne see ongi. Teistmoodi ei saa.

Suuremat osa õpitust kasutan siiani. Tuleb ära õppida, sellest ei saa üle ega ümber. Hiljem tuleb kogemus. Hakkad tajuma, et see või teine asi võiks nii olla, ilma et oskaksid seda seletada. Tekib kuues meel.

Kahe nädala pärast naasete haiglasse teises ametis.

Naasen üldkirurgina.

Haiglat juhtides oli mul samuti üldkirurgi leping. Ka uuel juhil saab ilmselt olema. Erialaselt tuleb end töös hoida, et ei minetaks oskusi. Juhileping on ju ainult teatud ajaks.

Peale selle on haiglat lihtsam juhtida, kui tead arstina, mis majas sünnib.

Hiiumaa haigla juhi leping kestab mul veel kaks aastat. Ka seal teen kirurgivalveid.

Jagate end endiselt Hiiumaa ja Haapsalu vahel.

Eks ta jää nii, nagu ta juba kolm aastat on olnud – esmaspäeviti Haapsalus, teisipäeviti-kolmapäeviti Hiiumaal, neljapäeviti-reedeti Haapsalus.

Mis te pikkade laevasõitude ajal teete? Loete raamatut?

Hea meelega loeks, aga ei.

Saan teha kaugtööd, pääsen arvutis mõlema haigla inforuumi, viin end kurssi. Kui Hiiumaale jõuan, on enam-vähem pilt ees.

Tagasiteel mõnikord loen.

Mis raamat praegu pooleli on?

Iain Pears’i „Raffaeli afäär” – üks natuke krimka moodi asi. Enne seda pusisin Bukowski luuletuste kallal [Charles Bukowski, 20. sajandi USA luuletaja ja prosaist – toim]. Eile ostsin Contra luulekogu. Päris naljakas on.

Üks sõber soovitas Bohumil Hrabali [20. sajandi Tšehhi tuntumaid kirjanikke – toim] „Ma teenindasin Inglise kuningat” – see oli väga hea, soovitan lugeda.

Lugemine tirib argipäevast välja. See on nagu reisimine.

Öeldakse, et hiljemalt 50. sünnipäevaks peab mees endale leidma hobi. Teie saate tuleval aastal 60.

Mul on leitud. Olen paadunud tervisesportlane – mängin korvpalli. Pärast trenni on hea törts juttu ajada, kuulda, mis mujal sünnib. Rotary klubis niisamuti, kõik on eri alade inimesed. Muidu – ise oled arst, abikaasa on arst, tuttavad on arstid. Elu läheks väga meditsiinikeskseks. Aeg-ajalt on sellest mullist hea välja tulla.

Mul on kaks väikest koerakest, Jack Russellid. Kass oli ka, aga läks ingliks.

Teil on kaks poega, aga arste neist saanud ei ole.

Vanem on loomaarst, töötab Tallinnas loomade kiirabikliinikus.

Noorem üllatas sellega, et läks ülikooli füüsika-keemia teaduskonda. Lõpetas Tallinna tehnikaülikooli geoloogina, kaitses seal ka doktorikraadi ja töötab geoloogiaettevõttes Steiger, kus nad tähistasid äsja Eesti kõige sügavama augu puurimist – see on Paldiskis, 926 meetrit.

Mis saab Läänemaa haiglast edasi?

Ma ei arva, et midagi radikaalset peaks sündima. Minu mantra on olnud, et haiglat tuleb hinnata patsiendi vaatevinklist. Siis lähevad asjad paika. Seda, mis võimalik, tuleb teha siin, ja seda, mis vajalik, tuleb teha mujal. Et patsient saaks parima.

Siiamaani mäletan seda kurikuulsat otsust sulgeda Haapsalus sünnitusosakond. Kerge see ei olnud. Kuna sünnituste hulk oli kahanenud, siis meditsiinilise kogemuse vähenemisel oleksid riskid läinud suureks. See ei olnud populaarne otsus, sain sellest tookord väga hästi aru.

On see olnud kõige ebapopulaarsem otsus, mis teil on tulnud teha?

Kas just kõige ebapopulaarsem, aga üks ebapopulaarsemaid küll. Igasugune järsk muutus on ebapopulaarne. Kui alustasime, siis oli siin klassikaline maakonnahaigla – kirurgia-, sisehaiguste-, laste-, günekoloogia- ja sünnitusosakond. Oleme katsunud plastilisemaks muutuda, et poleks jäiku piire. Praegu on meil üks aktiivraviosakond, kus ravitakse kõike, mida vaja – sisehaigused, kirurgia, laste- ja naistehaigused. Haige saab täpselt sellist ravi, nagu ta vajab. Piiride lõhkumine ei ole kerge.

Kui vanad on Läänemaa haigla arstid?

Keskmine vanus on üle 50ne.

Juhtkonna vahetusega aga näen, kuidas on hakanud noori tulema. See on nagu värske tuul.

Nad ei tule ju päriseks.

Ma ei teagi, missugune see tuleviku töömudel võiks olla, aga selline töökorraldus, nagu oli 34 aastat tagasi, kui ma siia tulin – selline ilmselt mitte.

Kui ma Soomes esimest korda nägin, kuidas arstid liiguvad haiglate vahel, oli see mulle üllatav. Nüüd liigutakse haiglate vahel ka siin. Ei liigutata patsiente, vaid arste.

Paiksed arstid peaksid muidugi ka olema, perearstide tugi.

Mis te telemeditsiinist arvate?

Koroonaaeg näitas, et lihtsamaid asju saab nii lahendada. Televastuvõtuarst peab muidugi patsiente varem tundma.

Sisimas loodan, et perearstipraksised täituvad siiski ka väljaspool Tartut ja Tallinna. Kuidas? See on paras pähkel.

Perearstid on ju kõik ettevõtjad, aga uus põlvkond seda ei taha, nad tahavad olla arstid. Kunagi, kui see süsteem käivitus, ei olnud valida, aga praegu on lihtsam minna Soome. Seal ei pea olema ettevõtja.

Millest teie esimesel kursusel unistasite?

[Mõtleb – toim]. Lõpetamisest. Et sellega toime tulla.

Esimene kuu või poolteist olime kartulipõllul. Mäletan, et tulime tagasi, anatoomikumis oli praktikum – said selgroolüli pihku ja hakkas neid ladinakeelseid nimetusi tulema. Vaatasin selgroolüli ja mõtlesin – sellel on nii palju nimesid, aga ees ootab terve skelett… Sügis, pime õhtu, vihma ladistab ja sina mõtled, et oh issand… Aga noh, sai tehtud.

Esialgu ma kirurgiks saada ei teadnud tahta, igasuguseid mõtteid käis läbi. Psühhiaatriani välja.

Olete kunagi kahetsenud, et arstiks õppisite?

Ei. Vat seda ma ei ole.

Noortele olen ikka ütelnud, et tuleb valida eriala, mis on kõigile arusaadav – pottsepp, kokk, õpetaja, juuksur, arst. Et juba sõnast on selge, mida sa tegema hakkad. Selline töö ei lõpe kunagi otsa.

Kui õpid ärijuhtimist ega kuulu juhtumisi selle kümne protsendi hulka, kellel on ärisoont, siis võid tuulte kätte jääda. Ei pruugi oma kohta leida.

Kuhu te nende vastsete hõbedaste mansetinööpidedga lähete?

Ma ei tea, kas mul on sellist särkigi, kuhu mansetinööbid käivad. Üks ehk on, aga…

Eks tuleb mõni pidulikum sündmus ära oodata, et saaks kanda. Muide, need on üsna moes.

Tõnis Siir

Sündinud 1961 Kuusalus.

Lõpetanud Kuusalu keskkooli, Tartu ülikooli arstiteaduskonna anestesioloogina, hiljem spetsialiseerunud üldkirurgiale.

Läänemaa haigla arst alates 1986.

Läänemaa haigla peaarst 2000-2020.

Abielus, abikaasa Ülle Siir, hambaarst.

Kaks poega.

Hobid: korvpall, lugemine.

Allikas: Tõnis Siir