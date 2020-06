Galerii: Läänemaa haigla sai lipupäeval pühitsetud majalipu

Hommikul kell 7 heiskasid kaitseliitlased ja naiskodukaitsjad Haapsalu lipuväljakul lipupäeva puhul riigilipu.

Päeva puhul annetas Haapsalu linn majalipu Läänemaa haiglale. Lipuväljakul esinesid sõnavõttudega piiskop Tiit Salumäe, Haapsalu linnapea Urmas Sukles ning SA Läänemaa juhataja Anu Kikas.

Haapsalu linnapea Urmas Sukles ütles, et on omamoodi sümboolne, et esimene avalik üritus Haapsalus on koroonapiirangute leevendamise järel justnimelt lipupäeva tähistamine. „Eesti lipu all on võidetud lahingud ja küll me selle viiruse ka ära võidame,” lausus Sukles.

Urmas Lauri fotod

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!