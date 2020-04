Läänemaa haigla on plaanilist ravi taastades ettevaatlik

Kui valitsus lubas sellest nädalast plaanilise ravi järkjärgulist taastamist, siis Läänemaa haigla leevendustega ei kiirusta ja eriarstide juurde pääseb vaid pärast koroonatesti tegemist.

Läänemaa haigla peaarsti Tõnis Siiri sõnul arutab Põhja-Eesti regionaalhaigla staap plaanilise ravi taastamist täna pärastlõunal. Ta lisas, et järsku üleminekut siiski oodata pole. „Algul tundub tore, et hakkame kohe tegema, aga saatan peitub detailides ja peame hoolega jälgima, et me ise ei hakkaks hooletusest mingit jama tekitama,” ütles Siir.

Läänemaa haigla ravijuhi Kai Tennisbergi sõnul pole eriarstide vastuvõtud Läänemaa haiglas täiesti seiskunud ka eriolukorra ajal. „Kõige tähtsam on suhtlemine,” ütles ta.

Tennisbergi sõnul on vastuvõtujärjekorras olnud patsientidega ühendust võetud, et selekteerida, kellega on arstil vaja näost näkku kohtuda või kelle puhul saab vastuvõtu asendada telefonikonsultatsiooniga. „Kui on vaja uuringuid teha, siis vajadusel saab uuringutele suunata ka telefoni teel,” ütles Tennisberg.

Eriarsti vastvõtud on hajutatud nii, et patsiendid üksteisega arstikabineti ukse taga kokku ei puutu.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!