Galerii: kuursaali juures said soovijad roosipõõsa

Täna lõunaajal said soovijad Haapsalu kuursaali juurest endale võtta roosipõõsa.

Haapsalu Linnahoolduse heakorratöötaja Kairi Siitsmann ütles, et rooside ärajagamise põhjuseks oli see, et kuursaali kõrval asuvatel roosidel ei saa kasutada taimekaitsevahendeid, sest need kasvavad Läänemere kaitsevööndis, merele lähemal kui viis meetrit.

Seetõttu on juba küllaltki vanad roosid haigustele vastuvõtlikud. „Kuna neid on nii palju ja linnaruumi pole neid kuskile panna ning ära ka ei taha visata, siis otsustasime neid jagada,” ütles Siitsmann.

Taimede vastu oli Siitsmanni sõnul huvi meeletu. Roosipõõsast soovis endale üle 30 inimese, kokku jagas Siitsmann 60 roosipõõsast.

Roosipõõsa soovijatele kaevas Siitsmann taime välja, hiljem hakkasid inimesed ka ise taimi kaevama. „Üldiselt me inimesi peenrale tallama ei lasknud,” ütles Siitsmann.

Ta lisas, et roosideta kuursaali kõrval asuv lillepeenar siiski ei jää – sinna on plaanis istutada uued ja haiguskindlamad taimed, mis ei vaja taimekaitsevahendeid.

Arvo Tarmula fotod