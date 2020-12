Vaktsineerimise pooldajaid on üle poole

Vaktsineerimine on vabatahtlik ja sel ning tuleval aastal tasuta.

Sotsiaalministeeriumi seire järgi on 50–60 protsenti elanikke nõus end koroona vastu vaktsineerima. Novembrikuu seireandmed näitavad, et 59 protsenti soovib, 17 protsenti ei oska öelda – on kahe vahel. 24 protsenti ei soovi lasta end vaktsineerida, sest ei usalda koroonavaktsiini või on igasuguse vaktsineerimise vastased. Radikaalseid vaktsiinivastaseid on kolm-neli protsenti.

„Ei oska vaktsineerimise vastastele muud öelda, et mida rohkem kardetakse – kas haigust või vaktsiini. Mina kardan haigust rohkem,” ütles Läänemaa haigla endine peaarst Tõnis Siir.