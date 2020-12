Lutsar: ma toetan algkoolide avamist

„Ma väga toetan koolide lahti tegemist. Algkooli lastega on ju see probleem, et kui need on kinni, siis tõmbame me terve rea elutähtsaid töötajaid ära. Olgu need kassapidajad, õed või arstid – nad lihtsalt ei saa tööl käia, sest väga väikeseid lapsi üksi kodus hoida pole ohutu,” põhjendas Lutsar.

Ta lisas, et toetab sel põhjusel algkoolide avamist pärast koolivaheaja lõppu, aga ka seal kus võimalik, ka kontaktõppe jätkumist.