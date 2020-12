Irja Lutsar: uus viirusetüvi võib juba Eestis olla

Soomes tuvastati esimene uue SARS-Cov-2 tüvega nakatunu, kes oli naasnud Ühendkuningriigist. Teadusnõukoja juhi Irja Lutsari sõnul pole uue tüve kohta midagi uut teada, samuti pole ka teada, kas sellega nakatunud inimesed põevad haigust raskemalt.

„Uuel tüvel on 17 mutatsiooni ja paljud on ogavalgu piirkonnas,” selgitas Lutsar Postimehele.

Kuna uusi viiruse tüvesid avastatakse läbi uuringute, siis Eesti ei jõua nii suurtes kogustes ka nüüd uurida. Lutsar leidis, et see võibki juba siin olla. „Me ei tea, et seda Eestis ei oleks, sest me ei ole seda siin lihtsalt leidnud,” nentis Lutsar. Tema sõnul on praeguseks uuritud üle 300 tüve.