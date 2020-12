LOETUIMAD LOOD 2020: Haapsalu sai ühe multimiljonäri võrra rikkamaks

Lääne Elu avaldab 2020. aastal veebis enim loetud lood.

15. novembril kirjutas Lääne Elu, et Tarkvaraarendusega tegeleva Pipedrive’i enamusosaluse müügi järel sai Läänemaa juurde ühe multimiljonäri, sest ettevõtte üks asutaja oli haapsallane Martin Henk.

„Jummel küll! See on ikka natuke naljakas. Mina ei paneks sellist pealkirja,” kostis Henk vastuseks küsimusele, et kas Haapsalu sai juurde ühe multimiljonäri.

Pipedrive’i uus enamusosanik on investeerimisfond Vista Equity Partners. Tehingu suurust osapooled ei avalikusta, kuid hinnanguliselt võis investeerimisfond maksta enamusosaluse eest 750 miljonit kuni 1 miljard dollarit. Neljapäeva hommikul avalikustatud tehingu tulemusena tõuseb Pipedrive ükssarviku staatusse ehk firma väärtus ulatub investorite silmis 1,5 miljardi dollarini.

Henki teenistus ettevõtte müügist on teadmata, kuigi on teada, et kõik asutajad ja ka ettevõttes algusaegadel töötanud inimesed said optsioonide kaudu müügitulust osa. Ettevõtte osanike ring on peitunud Ameerikasse. Müüki vahendas Rootsi miljardär Niklas Zennström, kes oli kunagi tegev ka Skype’is. Viimast loetakse Eesti tarkvaraarendajate esimeseks rahvusvaheliseks edulooks.

„See, kui palju mina teenisin, ei ole oluline. Tähtis on see, et Pipedrive’i väga varased töötajad said korraliku koguse optsioone. See tähendab, et viimase väljaostuga seoses on mitu tosinat Eesti inimest saanud korraliku rahapataka,” ütles Henk eile Lääne Elule. „Selle efekt on palju suurem, sest mitte mina üksi või meie viis asutajat, vaid pigem 50 inimest saavad edaspidi väga mugava elu peale.”

„Kuigi „mugava elu peale” pole ilmselt õige öelda, sest seda raha hakatakse investeerima ja tegema erinevaid asju,” lisas Henk.

Henk, Ragnar Sass ja Martin Tajur püüdsid enne Pipedrive’i arendada lemmikloomaomanike sotsiaalvõrgustikku United Dogs and Cats. See ebaõnnestus. „Kiisu.ee ja kutsu.ee tundus 2007 hea mõte, aga edukaks see ei saanud ja oli vaja firma kinni panna. See oli omal ajal võibolla kõige enam kajastatud start-up’i läbikukkumine,” meenutas Henk.

Tegevuseta jäänud kolm tarkvaraarendajat kohtusid pärast lemmikloomaomanike sotsiaalvõrgustiku krahhi kahe professionaalse müügimehega – Timo Reinu ja Urmas Purdega. Firmas Vain ja Partnerid töötanud Rein ja Purde oskasid müüa, aga neil polnud tarkvara, mis müügimeestele sobiks. Nii sündis 2010. aastal Pipedrive, kes võttis kohe suuna rahvusvahelisele müügile ning väikestele ja keskmistele firmadele. Kusjuures Pipedrive’i sihiks oli mitte lihtsalt müük, aga keeruliste ja kalliste teenuste ning kaupade müük. „Pipedrive on mõeldud inimesele, kes müüb midagi, mille müük võtab kaua aega,” ütles Henk.

Henk ütles, et ettevõtte teine klient tuli Ameerikast. Eestikeelse Pipedrive’i peale aega ei raisatud, tehti kohe ingliskeelne. „Esimesed paar aastat olid hästi rasked. Meie tarkvara meeldis müügiinimestele, aga neid oli vähe. Me ei saanud kuidagi kasvu käima,” ütles Henk.

Kasvama hakkas firma paar aastat pärast loomist, kui Sass leidis Ameerikas Silicon Valleys õpetajaid ja toetajaid.

„Olime kuulnud, et Californias asjast üht-teist teatakse ja seal on ka investoreid. Sass pidi jääma kaheks nädalaks, aga jäi kolmeks kuuks, kuni sai meid sisse ühte kohalikku kiirendisse,” rääkis Henk. „Pärast seda hakkas asi ülesmäge minema. Kui me enne kiirendit olime saanud kuus kümme klienti, kes maksid 20 dollarit, siis see ei olnud äri moodi. Aga pärast kiirendit hakkasime saama 100 klienti kuus, hiljem juba 1000 klienti kuus – nii on Pipedrive üles läinud.”

Kiirendi on idufirmade toetus ja koolituskeskkond.

Praegu kasutab haapsallase osalusel loodud müügitarkvara 95 000 firmat 170 riigis. „Maailmas on sadu tuhandeid inimesi, kes tulevad hommikul tööle ja teevad Pipedrive’i lahti,” ütles Henk.

„Meil oli selge visioon, kellele ja milleks tahame tarkvara teha. Teiseks julgesime abi küsida. Me ei jäänud sellesse kinni, et meie viiekesi oleme ainsad, kes teavad ja teised puhaku jalga,” nimetas Henk edu põhjuseid valdkonnas, kus oli juba ees kümneid müügitarkvara pakkuvaid firmasid.

Praegu elab Haapsalus kasvanud ja koolis käinud Henk koos perega Portugalis ja arendab oma uut firmat nimega Eventornado, mis tegeleb veebihäkatonide tarkvara arendusega.

Hengi Eestis registreeritud valdusfirma kannab nime Moneytrain (e. k raharong), see omakorda omab Rootsis firmat nimega Escalatorto Heaven AB (e. k eskalaator taevasse). 2020. aasta Äripäeva rikaste edetabelis oli Martin Henk 13 miljoni dollariga 305. kohal. Seni Haapsalu jõukaimaks inimeseks loetud Koit Uusi vara väärtus oli Äripäeva hinnangul 33 miljonit eurot.