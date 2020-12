LOETUIMAD LOOD 2020: Lääneranna vald hakkab koole kinni panema

Lääne Elu avaldab 2020. aastal veebis enim loetud lood.

13. veebruaril kirjutas Lääne Elu, et Lääneranna vallavalitsus tellis haridusvõrgu arengukava konsultatsioonifirmalt Cumulus, kes pakkus välja kaks võimalust koolivõrku koomale tõmmata. Metsküla ja Virtsu kool läheksid kinni mõlemal juhul.

Koolijuhid on radikaalsest plaanist šokis. Virtsu kooli direktor Stanislav Nemeržitski ütles Lääne Elule, et oskas karta kava muuta põhikool algkooliks. „Aga et päris kinni – seda ma küll ei osanud oodata,” ütles Nemeržitski. „Sulgeda toimiv ja tugevate õpetajatega kool, mis võiks tõusta Lihula kõrval piirkonna teiseks kooliks – ma ei saa sellest aru.”

Metsküla kooli direktor Pille Kaisel ei varjanud oma nördimust – Cumulus ja Lääneranna vallavalitsus lähtuvad oma plaanis vaid arvudest ja prognoosist, kui palju elanike, sh laste arv kahaneb. Prognoos aga ei pea Kaiseli sõnul paika. Kui Lihula vallavalitsus 2011. aastal Metsküla kooli kinni tahtis panna, lähtuti prognoosist, et 2019. aastal on koolis neli last. „Meie prognoosisime 17 last, aga tegelikult oli meil 2019. aastal 20 last,” ütles Kaisel.

Eile hommikul kell üheksa õppisid Metsküla koolilapsed nohinal matemaatikat ja eesti keelt ega teadnud sulgemisplaanidest veel midagi. Ajakirjanikest võõrad neid ei seganud; usin töö jätkus ka siis, kui õpetaja võõrastega juttu ajas.

„Ma ei saa aru, kuidas saab näha arve, aga mitte seda, missugust haridust kool annab,” pahvatas Kaisel. Alla 20 lapsega maa-algkool annab silmad ette suurtele koolidele. Lääne- ja Pärnumaa olümpiaadidel on Metsküla lapsed aasta-aastalt esikolmikus. Väide, et lapsi on vähe – Metsküla kooli ei mahukski eriti üle 20 lapse. Praegu käivad Metsküla koolis juba kunagiste vilistlaste lapsed.

„Me ei lepi sulgemisega. Oleme valmis kooli kaitseks barrikaadidele minema,” ütles Kaisel. Kord on see juba juhtunud – 2011. aastal võttis Lihula vallavalitsus kooli sulgemise eelnõu kogukonna survel tagasi.

Lääneranna vallavanem Mikk Pikkmets ja vallavolikogu esimees Arno Peksar ütlesid Lääne Elule, et seitsme kooliga, nagu praegu, Lääneranna vallas jätkata ei saa – hariduskulud on ebamõistlikult suured, riigi antud rahast õpetajate palkadeks ei jätku. Aastas maksab vald õpetajate palkadeks juurde 90 000 eurot. Lihula gümnaasiumi 10.-12. klassi pidamisele tuleb juurde maksta 20 000 eurot aastas.

„Midagi tuleb kinni panna,” ütles Peksar. Nii nagu praegu saaks Peksari ja Pikkmetsa sõnul jätkata paar-kolm aastat, edasi käiks see vallale üle jõu.

Pikkmetsa sõnul on valla jaoks kõige kulukamad Metsküla ja Virtsu. „Eelarvele avaldavad kõige suuremat mõju just need koolid,” ütles Pikkmets. Kõige kallim on Metsküla, kus õpilaskoha maksumus on 7800 eurot aastas, järgmine on Virtsu – 7200 eurot. „Teistes koolides on õpilaskoha maksumus 4000-6000 eurot,” ütles Pikkmets. „Midagi ei ole teha, tuleb arvudele otsa vaadata.”

Prognoosi järgi jääb mõlemas koolis lapsi aasta-aastalt vähemaks. „Virtsus kahaneb laste arv viie aasta jooksul 50 pealt 30 peale. Aastas sünnib Virtsus üks-kaks last,” ütles Pikkmets.

Lääneranna vallavolikogu hariduskomisjoni esimees Janar Sõber pooldaks veelgi radikaalsemat koolivõrgu reformi – selle järgi jääks 1400 km² suurusesse valda kaks kooli – üks Lihulasse ja teine – algkool – Koonga, Lõpe ja Varbla laste jaoks, asukoht pole otsustatud.

„Ütleme nii, et diagnoos on karm, aga haigus on ravitav,” ütles Sõber radikaalse reformi kohta. Kui kõik praegused alg- ja põhikoolid kinni panna, oleks võimalik ehitada kaks uut kooli ja maksta õpetajatele rohkem palka. „Lääneranna valla hariduse põhiküsimus ei ole Metsküla kool, küsimus on selles, kuidas anda paremat haridust kõigile Lääneranna valla lastele,” ütles Sõber.

Cumuluse koostatavat haridusvõrgu arengukava hakkab Lääneranna vallavolikogu arutama märtsis. Kui vald tahaks koolid sulgeda juba 2020. aasta 1. septembrist, tuleks otsus teha 31. märtsiks. Pikkmetsa sõnul ei ole see tõenäoline. Pedagoogikateadlase, Matsalu küla elaniku ja Metsküla kooli kunagise õpetaja Tõnu Otsa sõnul tähendaks Virtsu ja Metsküla koolide sulgemine Lõuna-Läänemaa täielikku ääremaastumist.

Lääneranna haridusreform

Pehme reform sulgeks kaks kooli – Metsküla kooli ja Virtsu kooli. Lihulas säiliks gümnaasium, Kõmsil 6klassiline kool. Koongasse, Lõpele ja Varblasse jääksid nelja- või kuueklassilised koolid.

Radikaalne reform sulgeks kõik kuus põhi- ja algkooli. Lihula gümnaasiumist saaks 9klassiline kool. Avataks uus algkool Koonga, Lõpe ja Varbla laste jaoks.

Praegu on Lääneranna vallas seitse kooli: Lihulas gümnaasium, põhikoolid Lõpel, Koongas, Varblas ja Virtsus ning algkoolid Kõmsil ja Metskülas.