LOETUIMAD LOOD 2020: PERH vahetas välja Läänemaa haigla juhi

Lääne Elu avaldab 2020. aastal veebis enim loetud lood.

3. märtsil kirjutas Lääne Elu, et Läänemaa haigla nõukogu valis 2. märtsil haigla uueks juhiks kirurg Edvard Garderi.

Garder asub tööle Läänemaa haigla juhina 1. aprillist. Paralleelselt jätkab ta ka oma tööd Põhja-Eesti regionaalhaiglas (PERH) üldkirurgina.

Läänemaa haigla senine peaarst Tõnis Siir ütles, et tema viieaastane leping lõppes ning selle pikendamist PERH talle ei pakkunud.

„Ma ei ole pettunud, et minu lepingut ei pikendatud, sest ma olen pikka aega olnud ametis. Aga kui PERH oleks korraldnud konkursi Läänemaa haigla juhi kohale, siis kindlasti ei oleks ma kandideerinud,” ütles Siir Lääne Elule.

Siir on olnud Läänemaa haigla juht aastast 2000. Praegu juhib ta ka Hiiumaa haiglat Kärdlas. Nii Haapsalu kui ka Kärdla haigla kuuluvad osaliselt PERHile.

Siir märkis, et tema leping Hiiumaal on jõudnud poole peale. Praegu jätkab ta nii Kärdlas kui ka Haapsalus, Läänemaal on ta aga edaspidi tavaline kirurg.

„Läänemaa haigla on olnud hea töökoht, väike haigla on minu juhtimisel arenenud, aga hinnangut ma arengule anda ei saa,” ütles Siir.

Siir ütles, et uuel juhil on kergem, kui ta on samast kollektiivist või omab sidet Läänemaaga, aga ka pole võimatu, et uus inimene saab selleta hästi hakkama. „Ka mina tulin Läänemaale Kuusalust läbi Tartu. Noorte inimestena tulime koos abikaasaga, sest meil mõlemal oli võimalik saada Haapsalus töökoht. Tulime korraks, aga Haapsalu oli nii meeldiv, et jäime aastateks,” rääkis Siir.

Siir viitas, et PERH on välja vahetanud juhid kõikides haiglates, mille nad viimastel aastatel on liitnud ehk võrgustanud. Nii on juht vahetunud Kärdlas ja Raplas ning nüüd ka Haapsalus. Siir ütles, et see on juhus, et nii tema kui ka Garder on erialalt kirurgid.

„Oleme väga rõõmsad, et Garder otsustas selle väljakutse vastu võtta,” ütles Läänemaa haigla nõukogu esimees Meelis Roosimägi PERHi pressiteates. „Peame oluliseks, et haiglajuhil on tihe seos regionaalhaiglaga, sest nii on võimalik suurepäraselt tagada grupiülest koostööd.“

Edvard Garder on lõpetanud Tallinna 21. kooli 2005. aastal ja Tartu ülikooli arstiteaduskonna ravi eriala 2011. Samast aastast töötab ta regionaalhaiglas.

Koroonaviiruse tõttu alustas Garder tööd tegelikult 1. juulil.