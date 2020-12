LOETUIMAD LOOD 2020: Haapsalu raudtee saab 34 miljonit eurot

Lääne Elu avaldab 2020. aastal veebis enim loetud lood.

29. septembril kirjutas Lääne Elu, et majandus- ja taristuminister Taavi Aas ütles, et Haapsalu raudtee lõik Turbast Ristini saab järgmisel aastal 5 miljonit eurot.

Kokku on Aasa sõnul selle lõigu ehitamiseks mõeldud 34 miljonit eurot. Mis aastatel laekuvad järgmised summad ja kui suured need on, sõltub Aasa sõnul sellest kui kiire on ehitustegevus – kindlat rahastamise perioodi ei ole kirja pandud.

Tuleval aastal algab Turba-Ellamaa ja Ellamaa-Risti lõikude projekteerimine. Aasa hinnangul võib järgmise aasta poole pealt juba ehitama hakata. Raha raudteeehituseks tuleb taaskäivitusfondist.

Aasa hinnangul võib raudtee Rohukülani valmis olla aastaks 2026. „Aga võib ka paremini minna,” lisas Aas.

Aas lisas, et möödunud aasta detsembris avatud lõik Riisiperest Turbani näitas, kui oluline on raudteeliiklus Haapsalu suunas.