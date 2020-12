Juhtkiri: mina versus meie

Viimase kümne või isegi viimase 70 aasta jooksul pole tõenäoliselt olnud ühetgi sellist, mille viimasel päeval suurem osa inimesi oleks kogu südamest soovinud, et teist sellist aastat ei tuleks. Küüditamise aasta 1949 võis olla viimane selline või suure majanduskriisi aasta 2009. Tegelikult ei oska aga keegi praegu öelda, kas 2021 ikka tuleb parem kui maa põhja kirutud 2020.

Üks on aga selge – 2021 saab parem tulla ainult siis, kui inimesed võtavad omaks fakti, et koroonapandeemia tõttu on maailm igaveseks muutunud. See tähendab, et muutuma peame ka meie – see, mida me mõtleme ja kuidas käitume.

Lääne tsivilisatsiooni jaoks ei ole kõige olulisemaks eesmärgiks mitte koroonaviirusest jagu saamine, vaid mõtteviisi muutus, sest see on viiruse seljatamise eelduseks. Läänelikule kultuuriruumile on iseloomulik minakesksus ja isikuvabadused. See on loonud illusiooni, et inimõigused tähendavad igaühe tingimusteta õigust mitte saada piiratud mis iganes põhjusel. See peegeldub eriti teravalt just nüüd, kui kogu maailm üritab võidelda laastava ja ülinakkava viirusega. Piisab ühest enda vabadusi teiste ohutusele eelistavast inimesest, et surmav viirus saaks oma laastamistööd teha. Kohtutes on juba kümneid vaidlustusi valitsuse korraldusele kanda avalikes siseruumides maski. Kuid mõelgem niipidi – isegi kui juriidiliselt peaksid nad võidu saavutama, tähendab see sisuliselt õigust vabalt nakatuda.

Jah, õigus nakatudagi võiks vabalt kuuluda inimõiguste hulka. Aga vaid siis, kui see ei puuduta teisi inimesi. Ühe vabadus võib olla kellegi jaoks surmaotsus.

Kui me tahame, et aasta 2021 tuleks parem kui see, mis kohe läbi saab, tuleb kõigepealt jagu saada piiranguid põhjustavast koroonaviirusest. Meeldib või mitte, kuid see on võimalik vaid siis, kui seame enda õigustest ja mugavustest kõrgemale oma kaaskodanike elu ja tervise, sest sellest sõltub ju ka iga üksikisiku heaolu.

Teeme siis koos järgmise aasta enda jaoks paremaks.