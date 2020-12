Riik soovib Matsalu rahvuspargi kaitset kärpida

Keskkonnaameti soov Matsalu rahvuspargi rangest kaitsest pool kaotada on tekitanud pahameelt, kirjutas Eesti Päevaleht.

Läänemaal asuv Matsalu on Eesti kõige mainekam rahvuspark, mis on juba 1957. aastast range kaitse all. Nüüd on keskkonnaamet otsustanud 1997. aastast kehtivat kaitse-eeskirja muuta ja see on pahandanud nii kohalikke, looduskaitsjaid kui ka teadlasi.

„Keskkonnaameti retoorika oli see, et praegune eelnõu on ainult üks visioon – tulge ja pakkuge oma visioone. Aga kuidas tavainimesed, kes pole eksperdid ega ornitoloogid, saavad hinnata selliste tegevuste mõju kaitse-eesmärkidele nagu kalastus, pestitsiidide kasutamine, teedeehitus jne? Need peavad olema põhjalikud, loodusteadlaste tehtud uuringud,” arvab MTÜ Roheline Läänemaa juhatuse liige Kätlin Tamm.

Tamme sõnul ootavad nad esmajoones, et keskkonnaamet koostaks kohustusliku Natura 2000 mõjuhinnangu, valmistaks selle põhjal uue kavandi, põhjendaks kõiki muudatusi faktide ja analüüsiga ning alles siis küsiks korrektselt koostatud kaitse-eeskirjale huvigruppide arvamust.

Loos saavad sõna ka Rea Raus, Keskkonnaameti kaitse planeerimise büroo juhtivspetsialisti Nele Saluveer, maastikuökoloog Anneli Palo ja Eestimaa Looduse Fondist Aleksei Lotman. Loe pikemalt Päevalehest.