Läänemaa suurima maasikatootja põldu käidi rüüstamas

Ööl vastu 4. juunit rüüstati Suure-Lähtrus Aaviku talu maasikapõldu. Varastati umbes 60 maasikataime, lõhuti ka peenrakile.

Aaviku talu peremees Elar Kuusemaa hindas varalise kahju umbes 50 eurole, vahendas Ärileht.

“Meil käisid täna külalised. Külalist võiks kirjeldada kui lihtsat kahejalgset. Ilmselt on õpinud ka natukene primitiivseid tööriistu kasutama, sest mingil määral on kasutusel olnud labidas. Võibolla oli sellega siiski natukene keeruline, kuna ka toores jõud ja lasteaia tasemel rebimistehnika on kunagi kauges minevikuks selgeks saadud,” kirjutas Kuusemaa Aaviku talu sotsiaalmeediapostituses.

“Viidi umbes 60 maasikataime ja lõhuti peenrakile, aga asi pole koguses, vaid lihtsalt… Kuidas seda tehti,” rääkis ta Ärilehele. “Algul mõtlesin, et tegu oli mõne loomaga, aga lähemalt oli näha, et taimi oli labidaga välja kaevatud.” Varas viis taimed istanduse uutelt peenardelt, mis on sõiduteele näha.

Kuusemaa küll politseisse avaldust ei teinud, kuid teavitas neid juhtunust siiski.

“Aga no seekord läks niimoodi, ootame igastahes neid lihtsaid kahejalgseid botaanikuid külla, et saaksid muljetada, kuidas maasikad maitsesid ja palju neist kasvama läksid – puhtalt kvaliteedi ja tagasiside jaoks,” sedastas Kuusemaa oma postituses.

Vt ka: “Läänemaa maasikas tuleb müüki järgmisel nädalal”

“Haapsalus on maasikad poole odavamad kui Tallinnas”

Fotod: Aaviku talu