Läänemaa maasikas tuleb müüki järgmisel nädalal

Aaviku talu toob oma esimesed maasikad müüki ilmselt järgmise nädala teises pooles, suurem müük läheb lahti aga enne jaanipäeva.

Esimesed marjad on juba valmis, kuid praegu tegeleb Aaviku talu peremees Elar Kuusemaa korje- ja müügitöö ettevalmistamisega. Suure-Lähtrus, mõisa külje all Allika talus, on maasikaid kasvatatud nii kaua kui Kuusemaa mäletab. Tõsisemalt on talus maasikakasvatusega tegeldud viimasel viiel aastal. Igal aastal on maasikaala suuremaks läinud, praegu on maasikapõldu veidi alla nelja hektari.

„Kui ma alustasin, siis polnud mul ei tehnikat ega ka teadmisi, mitte midagi,” tõdes Kuusemaa. „Algus oli väga raske, aga oleme ellu jäänud ja ma loodan, et jääme ka.”

Tonn maasikaid päevas

Müügipoole on Kuusemaa jonksu saanud. „Müüjad on mul palgatud,” ütles ta.

Aaviku talu maasikaid hakatakse müüma Haapsalus turul ja kaubamaja juures ning Uuemõisas Konsumi ees. Müüakse ka Facebooki kaudu. Varasematel aastatel on Aaviku maasikaid müüdud ka Tallinna turgudel.

