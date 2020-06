Juhtkiri: kokkuhoiu nimel

Haapsalu lapsed ei saa pärast eriolukorra lõppu käia lasteaias, kuhu neile on koht antud. Jah, nad saavad lasteaias käia, koht on olemas, aga see ei pruugi olla sama lasteaed, kus nad on harjunud käima, vaid valvelasteaed. Vanemad ei ole sellega rahul. Nad on pöördunud Haapsalu linnavalitsuse, ja kui sellest ei olnud abi, siis lõpuks ka õiguskantsleri poole.

Haapsalu linnapea Urmas Sukles ja aselinnapea Kaja Rootare põhjendavad oma otsust kokkuhoiuga. Ka juriidiliselt olevat kõik korrektne – kõik linna lasteaiad on avatud, lihtsalt töötavad kahes majas. Kas linnajuhtide vastus rahuldab õiguskantslerit, pole veel teada, sest linn alles vastas järelepärimisele. Kindlasti ei rahulda see aga lapsevanemaid – juriidilise korrektsuse asemel huvitab neid laste heaolu.

Kui lapsi käib lasteaias vähe, siis pole mõtet kõiki maju kütta, valgustada ega koristada. Mõistlik on lapsi hoida ühes või kahes majas. Samuti nagu oli mõistlik sulgeda eriolukorra ajaks raamatukogu – ka seal sai küttekulu vähendada, viirushirm peale selle. Olukorras, kus pole teada, kui suurt kahju tegi eriolukord linna eelarvele, on kerge neid põhjendusi kahtluse alla seadmata uskuda.

Sama mõistlikkuse printsiipi kasutab Lääneranna vallavalitsus, kui põhjendab vajadust sulgeda vallas kolm kooli. Jah, kodulähedase alghariduse säilitamiseks võiksid ju Virtsu ja Lõpe kool säilida kuueklassilistena, oleks kogukondadele vähem valus, aga sellel ei ole mõtet – maju tuleks ikka remontida ja ülal pidada, kui ka muidu natuke kokku hoiaks. Niisiis – teeme, nagu on mõistlik.

Paraku käituvad mõlemad kohalikud omavalitsused nagu äriühingud – et raha oleks rohkem, tuleb iga hinna eest kulusid kärpida. Aga vallad ja linnad ei ole äriühingud. Ja maksumaksjaist lapsevanemad ei taha, et mingi abstraktse kokkuhoiu nimel lapsi valverühmades solgutatakse või koolid suletakse.