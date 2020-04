Haapsalu kultuurikeskuse hoone saab 45 aastaseks

Sel pühapäeval saab 45 aastat päevast, mil Haapsalu kultuurikeskus kolis oma praegusesse hoonesse. Läheneva 50. juubeli eel kutsub kultuurikeskuse pere kõiki üles jagama oma fotomälestusi, mis selle majaga seotud.

„Maja sünnipäeva me sel aastal pidada ei saagi. Lisaks oleks meil kolmapäeval pidanud algama rahvusvaheline kultuurikeskuste konverents – see lükkus nüüd koroonakriisi tõttu sügisesse,“ ütles Haapsalu kultuurikeskuse direktor Gülnar Murumägi.

Posti tänaval asuv kultuurikeskuse maja avati 26. aprillil 45 aastat tagasi. „Aga kogu lugu on ikkagi juba 75 aastat vana,“ lisas Murumägi.

Kogu loo all peab ta silmas Haapsalu kultuurimaja kui organisatsiooni. „Juba 19. sajandi lõpu poole hakati rääkima, et Haapsalule on kultuurimaja vaja ja siis 1945. aastal pärast sõja lõppu see lõpuks avati,“ ütles Murumägi.

Praegust kultuurikeskuse hoonet hakkas arhitekt Ado Eigi projekteerima 50 aastat tagasi, nurgakivi sai maja 1971. aastal ja valmis 1975. aasta alguses. 70ndate aastate Eestis väikelinna kultuuriasutustest oli Haapsalu oma vaieldamatult suursuguseim ja moodsaim.

Juba mõnda aega tegeleb Murumägi sellega, et Haapsalu kultuurimaja ajalugu ühte artiklisse kokku võtta. Vanu fotosidki on juba välja otsitud.

Sel kolmapäeval tehti aga Haapsalu kultuurikeskuses, mille uksed koroonaviiruse tõttu juba mitu nädalat kinni on, täiesti värskeid fotosid kultuurikeskuse töötajatest. Pildistajaks oli Haapsalu kino projektijuht Vendo Jugapuu, kelle hobiks on fotograafia. Pildistamine toimus kõiki eriolukorra reegleid järgides ükshaaval. „Paigutasin igaühe saalis eraldi kohta nii, et pärast saan kõik oma kolleegid ühele pildile „kokku kleepida“. Vähemalt selline see mõte on,“ selgitas Jugapuu.

„Meil toimus kontaktivaba pildi loomine,“ naeris Murumägi. Ettevõtmise taga on mõttekäik, et ka nö katkuajal peab meel lahutatud ja tuju üleval hoitud saama. Murumägi tunnistas, et kultuurikeskuse töötajate jaoks oli see emotsionaalselt mõnus ja hingeliselt turgutav ettevõtmine väikse küünarnukitunde efektiga. „Kahjuks kõik ei saanud tulla, eks me mõtleme, kuidas nendega saab,“ lisas ta. Samaaegselt luuakse ka tükike uut ajalugu.

Tunnustähed ehk kirjatükid ja fotod uuemast ja vanemast ajast pannakse sünnipäeva puhul üles Haapsalu kultuurikeskuse Facebooki lehele. „Meile väga meeldiks, kui inimesed võtaksid vaevaks sorteerida oma vanu fotosid – kindlasti on kellelgi kuskil pilte üritustest, mis on seotud Haapsalu kultuurikeskusega. Kõik need fotod võiks koos selgitava tekstiga postitada meie Facebooki lehele. Me tekitame pühapäevaks selleks spetsiaalse võimaluse,“ ütles Murumägi.

Ta lisas, et kultuurikeskusel on olemas ka kena kollektsioon nö ametlikke fotosid, inimeste isiklikel mälestustel on aga väga suur emotsionaalne väärtus ja kindlasti tekitavad ajahõlmast välja ilmunud pildid haapsallastes palju äratundmishetki.

„See on ühtlasi ka hea võimalus alustada valmistumist maja 50. sünnipäevaks. Oleks ju lihtsalt suurepärane, kui saaksime Haapsalu kultuurikeskuse suureks juubeliks kokku suure galerii maja ajaloost,“ märkis Murumägi.