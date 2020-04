Laustestitud Lihula hooldekodu on koroonavaba

Kolmapäeval laustestitud Lihula hooldekodus koroonat ei ole.

“Just sain tulemused. Meil nakatunuid ei ole,” ütles Lihula hooldekodu juhataja Vanda Birnbaum Lääne Elule. Agaramad töötajad said e-tervisest oma tulemused teada juba hommikul, hooldekodu elanike tulemused sai Birnbaum kätte enne keskpäeva.

“Kergem on olla. Väga hea vahekokkuvõte. See näitab, et töötajad on asja tõsiselt võtnud ja tublid olnud,” ütles Birnbaum.

Kolmapäeval testisid Qvalitase arstikeskuse kaks meedikut Lihula hooldekodu kõiki töötajaid ja hoolealuseid – kokku 125 inimest.