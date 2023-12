Galerii: Lihulas avati uus hooldekodu

Kolmapäeval avati Lihula Südamekodu juurdeehitus, kuhu esimesed elanikud täna sisse kolivad.

Uues majas on 74 üldhoolduse voodikohta. Lihula Südamekodu juhataja Vanda Birnbaumi sõnul soovivad nad jõuluks kõik seni vanas majaosas elanud inimesed uutesse tubadesse kolida, kolimine algab kohe, kui päästeametilt luba saadakse. Eile lootis Birnbaum, et täna hommikuks on luba käes.

