Lääne-Nigula sai uued riidekonteinerid

Aasta lõpuks said Taebla, Linnamäe ja Palivere riidekonteinerid, kuhu saab viia tarbetuks muutunud, aga puhtaid ja kasutuskõlblikke rõivaid, jalatseid, mänguasju, voodipesu, kardinaid ja vaipu, mille MTÜ Riidepunkt jagab abivajajaile.

Riidepunktile kuuluvad paari meetri kõrgused rohelised konteinerid on nüüd Lääne-Nigula igas osavallas. Martnas, Kullamaal, Ristil, Pürksis ja Nõval olid need juba varem, viimastena said riidekonteinerid Taebla, Linnamäe ja Palivere.

