Jõulukontsert toomkirikus pani hinge helisema

Laupäevaõhtu hilisel tunnil oli haapsallastel võimalus osa saada meeliülendavast kontserdist „Hell kumin“.

Külakosti oli tulnud tooma Tallinna Jaani koguduse kammerkoor Aktiva dirigent Kaja Viira juhtimisel. Kontsert oli mõeldud kingituseks dirigent Kajalt, sest ta on haapsallane ja lõpetanud siin keskkooli. Tema sõnul oli Haapsallu tulek südameasi. Kaja Viira pedagoogist ema elab tänaseni Haapsalus.

Tallinna Jaani koguduse kammerkoor on tegutsenud pikka aega. 2020. aastast, mil sai Jaani kiriku õpetajate Eve Kruusi ja Jaan Tammsalu heakskiidu, Tallinna Jaani kiriku koorina.

Aktiva kontserdid on peamiselt kirikutes. Kooris on 14 liiget – viis meest ja seitse naist. Meie kirikus esineti 12 lauljaga. Koorivanemaks on dirigendi abikaasa Mati Erik, kes hoolitseb selle eest, et koor koos püsiks. On ju kõigil oma elukutse ja nende ühiste proovide tegemine on kunst omaette. Eriku, kes on elukutselt teleoperaator, ülesanne on ka võõrkeelsete laulude tõlkimine eesti keelde.

Dirigent Kaja Viira on õppinud konservatooriumis, lõpetanud usuteaduse instituudi ja täiendanud pideval iseseisvalt oma muusikaalaseid teadmisi.

Haapsalu kontserdil esitati üle kümne jõululaulu. Põhiliselt olid need meile tundmatud, kuid kõlasid ka mõned aegumatud jõulumeloodiad.

Laulud kõlasid võimsalt. Lausa uskumatu oli jälgida ingellike liigutustega dirigenti koori ees kauneid helisid välja võlumas. 12 laulja esituses kõlasid laulud nii vägevalt, nagu oleks neid olnud 100 ringis.

Kontserdi lõpulaul oli „Püha öö“. Igaüks meist on tunnetanud selle aegumata meloodia mõju hingele. Jõulurahu selle kõige sügavamas tähenduses oli jõudnud meie südameisse.

Sügav kummardus kontserdil esinejaile ja dirigent Kaja Viirale, kes oli koori juhatades jõuluingli sarnane.

Tuhat tänu kõigi kontserdikülastajate nimel. Mind saatsid koduteel inglid, kellega koos nautisime jõuluehteis linna. Häid pühi kõigile!