Lääne-Nigula otsib keskkonnanõunikku

Lääne-Nigula vallavalitsus otsib konkursiga keskkonnanõunikku, sest senine nõunik Remi Treier lahkub ametist.

„On otsustanud võtta vastu uued väljakutsed, vahetab töökohta,“ ütles Lääne-Nigula vallavanem Janno Randmaa Lääne Elule.

Treier on seni ainus keskkonnanõunik, kes Lääne-Nigulas on olnud, ametis oli ta veidi üle kahe aasta. „Lõime selle ametikoha 2021. aasta lõpus ja 2022. aastast keskkonnanõunik meil on. Enne ei olnud,“ ütles Randmaa.

Keskkonnanõunikuks saab kandideerida 15. juulini, uus inimene peaks tööd alustama augustist.