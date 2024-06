Esimesena saab suurima päikesepargi valmis Evecon

Lihula külje alla Kirikukülla ehitatakse praegu Baltimaade suurimat päikeseparki võimsusega 77,2 megavatti.

Kirikmäe päikeseelektrijaama rajab WiSo Engineering, mis on Evecon OÜst välja kasvanud taastuvenergia ehitusettevõte. Jaanuaris paigaldati Lihulasse päikesepargi kõrgepinge alajaama jõutrafo, mis on alajaama üks olulisemaid seadmeid. Juuni alguseks oli alajaam valmis.

„Kirikmäe päikesepargi võimsus on 77 megavatti ja alustab tööd 2024. aasta suvel,” teatas WiSo oma veebilehel. „Lisaks rohelisemale energiale on iga täiendav uus energiaallikas oluline, et pakkuda Venemaa elektrivõrgust desünkroniseerimise järel Eesti, Läti ja Leedu võrgule ka rohkem turvalisust ja stabiilsust,” ütles Eveconi tegevjuht Karl Kull.