Risti akuparki tulevad ohutumat tüüpi liitiumioonakud

Ristile rajatava akupargi tuleohutust aitab tagada ohutumat tüüpi akude kasutamine. Akupõlengute kustutamiseks valmistub ka päästeamet.

Ettevõte Sunly plaanib rajada Läänemaale Ristile kerkiva päikesepargi kõrvale 2027. aastaks kuni 120 akukonteinerist koosnevat energiasalvestuseks mõeldud akupargi.

Sunly Eesti salvestuse projektijuht Adam Erki Enok ütles, et Risti akupargis on kavas kasutada kõrge turvaklassiga liitiumraudfosfaat (LFP) akutehnoloogiat (vt infokast), mille süttimise risk on madalam