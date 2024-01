Lihula Südamekodu pärjati tiitliga Aasta Süda 2023 

Südamekodude grupp jagas tunnustusüritusel auhindu: peaauhinna, Aasta Südamega pärjati Lihula Südamekodu, kus avati detsembris uus maja, mis on edukalt käivitunud.

„Muidugi leiab tunnustamisväärset igast Südamekodu majast, kuid Lihula paistis seekord silma eriliselt tubli ja väljakutseid ületavana: kliendid pidasid vastu ehituseaegsetele ebamugavustele ning töötajad näitasid ühtset meeskonnavaimu. Suur ehitus lõppes edukalt ning uue majaosa avamisega,“ ütles Südamekodud AS nõukogu liige Martin Kukk.

Lihula Südamekodu juhataja Vanda Birnbaum ütles peaauhinna vastu võttes, et suurim tunnustus on see, kui oma inimesed märkavad, kiidavad ja seda ka väljendavad. „2023. aasta möödus väga tormiliselt, seoses uue maja avamisega jätkub muudatuste periood tegelikult ju tänaseni – kasvame nii elanike poolest kui meeskonnana ja see on väga huvitav protsess!“

Enne aastavahetust avati pidulikult Lihula Südamekodus uus majaosa, mille tulemusena mahutab eakatekodu senisele 50 elanikule lisaks 24 üldhooldusteenust vajavat eakat – laiendustöödega sai hoone juurde ligi 1400 ruutmeetrit pinda.

Tunnustusüritusel anti välja auhinnad kolmes kategoorias: Aasta Südameke, Aasta Süda ja Aasta Südame Sõber. Lihula Aasta Südamekesega pärjati üldhoolekande osakonnas töötav Kristel Metsniit ja erihoolekande osakonnas töötav Ülle Kuller. Nemad olid kolleegid ise esiletõstnud.

Pika staažiga Lihula hooldekodu töötajaid on Südamekodudes tunnustatud ka varem, ent suurem tunnustusüritus võeti ette esmakordselt. „Südamekodud on kasvanud 11 eri asukohaga suurimaks Eesti eakatekodude ketiks – meie seas on väga palju väga tublisid inimesi, kelle teistele eeskujuks seadmine on oluline,“ ütles Kukk.

Lisaks Lihulale avas Südamekodu uue hoone ka Valkas, samuti algas ehitus Tartus ning ettevõte laienes ka Paidesse.