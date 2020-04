Eesti filmi instituut korraldas konkursi minutiliste filmide valmistamisele

Eesti filmi instituut kuulutab digikultuuri teema-aasta 2020 raames välja kiirkonkursi üheminutiliste lühifilmide loomiseks. Ideede esitamise tähtpäev on 24. aprill ja väljavalitud projektid selguvad juba 30. aprilliks.

Uues ja erilises olukorras on oluline kiirelt reageerida ja pakkuda välja uusi lahendusi. Samas on see ka võimalus katsetada, olla loov ja uuendusmeelne. Seetõttu kuulutab Eesti filmi instituut (EFI) välja täiesti uue konkursi, et pakkuda väljakutset filmitegijatele, kes ei saa praegu oma igapäevase tööga tegeleda, ja anda neile võimalus tõestada, et ka Eesti filmitegijad on võimekad uute tehnoloogiate rakendamisel. Uus meede on võimalus pisut leevendada ka filmitegijate keerulist majanduslikku olukorda.

„Praegune olukord on sundinud filmitegijaid üleöö oma plaane muutma ning kiirelt kohanema. Eesti Filmi Instituudi eesmärk on pakkuda neile igakülgset tuge, tagades paindlikkuse ja kriisi mõju mahendava käegakatsutava leevenduse. Kuid oluline on ka soov haarata võimalusest ja teha film etteantud oludes. Konkursi eesmärk on pakkuda tegijatele võimalust kodus olemise nappides oludes jäädvustada väljakutsete rohket hetkeolukorda või teostada kiirelt lühiformaati sobiv idee. Ühtlasi on see suurepärane võimalus pöörata tähelepanu digivahendite poolt pakutavatele uutele võimalustele,“ selgitas uue konkursi tagamaid EFI juht Edith Sepp.

Konkursile on oodatud kõik filmiliigid ja nende sümbioosid, katsetused ja eksperimendid. Ainsaks raamiks on ühe minuti piir ning professionaalne teostus, mis võimaldab filmi näidata nii tele-eetris kui ka voogedastuses. Filmiidee autoril peab olema varasem filmiloomise kogemus. Seda tõendab asjaolu, et ideekonkursile esitatud teose autoril on vähemalt üks filmiloomise alane märge Eesti filmi andmebaasis.

Konkursi ühisnimetaja on digitaalne kultuur ehk loominguliselt võttes kogu ümbritsev elu, mis on digimaailmaga läbi põimunud. Hindamisel annab lisapunkte võimalus kasutada filmi haridussüsteemis ehk selle sidumise võimalikkus mõne õppeainega.

Konkursil osalemiseks tuleb esitada üheleheküljeline idee, mis peab kirjeldama filmi sisu, tehnikat ja muud, mida konkursil osaleja peab vajalikuks ära märkida. Üks inimene võib esitada maksimaalselt kolm ideed. Osaleda võivad nii eraisikud kui ka filmiettevõtted. Ideekonkursil valitakse välja kuni 15 filmiideed.

1-minutilise filmi maksumus on 1000 eurot. Toetus makstakse väljavalitud projektidele kahes osas, 30% ideekonkursi lõppedes ja 70% filmi üleandmisel ja filmi kasutamise litsentsi sõlmimisel. Eelarvet ja aruannet esitama ei pea ning projekt lõpeb filmi esitamisega EFI-le. Filmid peavad valmis olema hiljemalt 15. juuniks 2020.

