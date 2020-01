Galerii: Kullamaal kuulutati välja Läänemaa aasta sportlased

Eile õhtul kuulutati Kullamaa kultuurimajas välja Läänemaa 2019. aasta parimad sportlased.

Veel vana aasta sees, 14. detsembril tunnustas Eestimaa Spordiliit Jõud Elvas maakondade Aasta Tegijaid. Nüüd autasustati neid ka Läänemaal.

Aasta noortetreener 2019 on Jaanus Levkoi, Läänemaa Spordikooli treener,kes on spetsialiseerunud korvpallile.

Levkoi taasarendab ja propageerib aktiivselt korvpalli Läänemaal. Tema eestvedamisel saavad algteadmisi korvpalli põhitõdedest arvukalt spordihuvilisi noori Läänemaa põhikoolides Noarootsis, Orul, Paliveres ja Ridalas.

Tema juhendatud võistkonnad osalevad aktiivselt Läänemaa meistrivõistlustel korvpallis. Eesmärgiks on edukalt osaleda Eesti II liiga meistrivõistlustel korvpallis, kus hetkel ollakse veel koolipoisi rollis.

Lääne maakonna spordirahvas avaldas heameelt, et ta on ennast Haapsalusse sisse seadnud.

Läänemaa aasta spordisündmuseks 2019 kuulutati Kullamaa 9. kooliolümpiamängud.

Kooliolümpiamängudele oli kutsutud osalema kõik Lääne-Nigula valla 8 kooli 5.-8.klasside õpilased. Mängud toimusid avamisest lõpetamiseni olümpia reglemendi järgi. Osales 190 noorsportlast. Külas oli olümpiavõitja Gerd Kanter.

Võisteldi kaheksal alal – lisaks traditsioonilistele kergejõustiku aladele ka maastikuvibu, lendgolf, tuletõrje teatevõistlus. Toimusid ka konkursid spordipiltide joonistamises ja spordiviktoriinis. Väljas oli ka näitus Eesti olümpiavõitjate portreedest.

Peakorraldajaks oli Mai Jõevee.

Läänemaa aasta tegija on kohaliku elu edendaja Kauri Adman, aktiivne saalihoki populiseerija Läänemaal.

Osales Noarootsi koolis saalihoki treeningute andmise juures. Kuna Kauri mängib ise Eesti PAF saalihokiliigas, siis teab ta täpselt, kuidas noored peaksid oma oskusi ja energiat mängus rakendama.

Korraldas 2019. aasta alguses Läänemaa saalihoki meistrivõistlused.

Oli treener Läänemaa meeste saalihoki võistkonnale, kes osalesid ka Rapla maakonna meistrivõistlustel. Kokku osales antud võistlustel kaheksa võistkonda ning Läänemaa meeskond Kauri juhtimisel sai 2. koha.

Haldab Läänemaa saalihoki Facebook’i lehte, andes võimaluse igaühele saada osa saalihoki elust.

2019. aastal lõi Adman MTÜ Nuckö Spordiklubi.

Spordiliit Läänela kuulutas omakorda välja kaks konkurssi.

Sportlik pere 2019 on perekond Paju

Selle pere tegemised ei saa küll kellelegi märkamata jääda. Kes ei tunneks vehkleja Nellit Differtit. Ema Leelo Paju on Läänemaa ühisgümnaasiumi spordiõpetaja. Leelo veab Läänemaal kehalise kasvatuse õpetajate ainesektsiooni. Tegeleb ise liikumisharrastusega – jookseb, ujub, on ka taliujumise harrastaja, suusatab.

Leelo Paju onn väga positiivne sportlik eeskuju mitte ainult oma perele, vaid ka kooliperele. Isa Andres Lööb kaasa pere sportlikes ettevõtmisest ja on hea kaasaelaja oma sportlastest laste võistlustel. Poeg Raul tegeleb samuti vehklemisega. Hetkel teenib Eesti Kaitseväes Eesti riiki.

Märgatud 2019 – Renek Loorens

Renek Loorens sai selle aunimetuse Linnamäele staadioni rajamise eestvedamise eest, mida ta tegi puhtalt entusiasmist, ilma tasu saamata – projekteeris, tegi järelvalvet ja hoidis kogu protsessi töös. Et ehitajale maksta, pani mängu ka oma isiklikku raha, et mitte enne PRIA toetuse kätte saamist ehitajale võlgu jääda.

Renek Loorens on väga usin spordimees: orienteerub, sõidab ratast, suusatab, jookseb.

Aasta sportlased valiti spordiklubide ja Läänela ühiste häältega.

Eraldi sai oma lemmiku valida ka rahvas.

Harrastussportlane 2019 nominendid:

Mikk Bauer – Noor rattasõitja – võitja

Cärolin Soidla – autosportlane

Rünno Raadla – noor jalgrattur

Jalgrattavõistluse Filter 2019 vanuseklass M-U17 võitja, maastikurattasari Estonian Cup vanuseklass M16 2. koht, jalgrattavõistlus Tartu Rattamaraton vanuseklass M17 4. koht

Rahva lemmikuks sai Cärolin Soidla.

Eesti Autosprdiliidu karikavõistlustel rahvasprindis J-16 klassis 6 koht; Eesti Autospordiliidu karikavõistlustel rahvarallis J-16 klassis 6 koht ja Lääne regiooni MV arvestuses J-16 klassis 6 koht.

Aasta seeniorsportlane 2019 nominendid:

Fred Vali – kergejõustik

Juhan Lukk – suusataja, rattasõitja – võitja

Verner Friberg – kergejõustik

Heikki Sool – lauatennis

Maailmameister talitriatlonis Itaalias Asiagos; Euroopa meister talitriatlonis Rumeenias Cheiles; Baltimaade meister triatlonis OD distantsil Tartus; Eesti meister talitriatlonis Pärnus Jõulumäel; Eesti meister duatlonis Saaremaal.

Juhan Lukk on ka rahva lemmik.

Aasta võistkond 2019 nominendid:

En Garde vehklemisnaiskond

Matilda 4 purjemeeskond Sailing Team Adelante – võitja

Läänemaa jalgpalliklubi jalgpallimeeskond

Joachim Aschenbrenner (roolimees), Arne Veske (omanik), Koit Pauts (foka trimm), Aso Koris, Joonas Kiisler (vöör), Maarjus Leppik (mast), Taavi Eller (groodi trimm), Andrus Luht (navigaator), Matteo Ivaldi (taktik)

Euroopa Meistrivõistluste 1. koht, Muhu Väina regati 3. koht.

Rahva lemmik on Haapsalu Jalgpalliklubi meeskond.

Tõusmine jalgpalli Eesti Meistrivõistluste esiliiga B-se, mis on Eesti profiliigade madalaim tase, kuid siiski juba profiliiga. Sellist tulemust ei ole Läänemaa jalgpallil senini teadaolevalt ette näidata.

Noorsportlased (neiu) 2019 nominendid:

Maily Märss – kergejõustik – võitja

Carmen-Lii Targamaa – vehklemine

Madli Palk – vehklemine

Eesti noorte karikavõistlused 1. koht kolmikhüppes.

Eesti U-16 5-võistluses 2. koht ja 7-võistluses 3. koht.

Eesti sise MV U-16 60mtõkkejooksus 2.koht, kuulitõukes 3. koht, kolmikhüppes 3. koht. Eesti U-16 suvised MV-d kuulitõukes 3. koht , kettaheites 2. koht.

Rahvusvahelised noortemängud Itaalias kuulitõukes 3. koht.Lisaks lootustandev tennisemängija.

Rahva lemmik on Madli Palk.

U 17 maailmameistrivõistlustel ind.14.koht;

Euroopa karikaetapil Luksemburgis 3.koht;

Eesti juunioride MV – 3. koht; naiskondlik 2. koht;

Euroopa U 17 karikaetapil Bratislavas 183 osavõtja hulgas 17. koht;

Espoos 11. koht;

U 20 maailmakariakaetapil Laupheimis 16. koht;

täiskasvanute Eesti MV võistkondlik 3. koht.

Noorsportlane (noormees) 2019 nominendid:

Oliver Laasik – vehklemine

Hendrik Priimägi – vehklemine

Kevin Sakson – kergejõustik – võitja

U20 EM, kuulitõuge 7. koht, 18.90

U20 EM, kettaheide 13. koht, 54.99

EMV, kettaheide 3. koht, 51.71

U20 Balti maavõistlus, kettaheide 1. koht, 56.31

U20 Balti maavõistlus, kuulitõuge 1. koht, 17.75

U20 EMV, kuulitõuge 1. koht, 17.60

U20 EMV, kettaheide 1. koht, 60.72

Maailma U20 edetabelis – 25.(kuul) /13. (ketas)

Euroopa U20 edetabelis – 18./7.

Kevin Sakson on hetkel Ameerikas õppimas ja ei saa ise auhinda vastu võtta.

Rahva lemmik on Robin Särg.

Eesti meistrivõistluste III koht klassis OK (kardisport, lapsed 15+ aastat). Osalemine rahvusvahelistel võistlustel Itaalias, Lenzokart tehase meeskonna koosseisus.

Aasta meessportlane 2019 nominendid:

Keiro Raudkats – sumo – võitja

Stern Priinits – vehklemine

Märt Oona – sportvibu

Treener Aap Uspenski

2019 Sumo EM +115kg 5. koht 2019

Sumo EM U23 ,+115kg 3. koht

Rahva lemmik Keiro Raudkats.

Aasta naissportlane 2019 nominendid:

Katrina Lehis – vehklemine

Nelli Differt – vehklemine – võitja

Ulrika Tülp – jalgpall

Treener Helen Nelis-Naukas

Maailmakarikasarja B kategooria satelliitturniiril Splitis 1 .koht, Stockholmis 3.koht. Maailmakarikaetapil Hiinas top 16.

Grand Prix Dubais 19.koht.

Läänemaa meister.

Eesti karikavõitja

Nelli Differt ei saanud ise auhinda vastu võtta, kuna on praegu võistlustel, kuid ta saatis läänemaalastele videotervituse.

Rahva lemmik Katrina Lehis.

Eesti meister 2019,

MM 13.koht (Budapestis),

Gali GP (Kolumbia) 3. koht,

Eesti võistkonna koosseisus (Lehis, Kuusk, Beljajeva, Embrich) 1. koht Havannas MK etapil

Fotod: Arvo Tarmula