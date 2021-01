Läänemaa parimad sportlased selguvad jaanuari lõpus

Spordiliit Läänela kuulutab Läänemaa aasta parimad sportlased jaanuari viimasel nädalal virtuaalsel galal.

Läänela tegevjuhi Ülle Lassi sõnul mõjutas koroonaviiruse levik mullust spordiaastat väga tugevalt – paljud võistlused, kus läänlased on muidu häid tulemusi noppinud, jäid viiruse tõttu ära. „Näiteks vehklejatel on tavaliselt palju rahvusvahelisi võistlusi, kuid nüüd jäid need kõik ära,” ütles Lass.

Lass lisas, et kui varem on maakonna parimate sportlase valikul ette näidata kohad rahvusvahelistel võistlustel, siis tänavu on nende asemel kohad Eesti meistrivõistlustel. „Kandidaatide nimistu ei ole kehv ja valikut on,” ütles Lass.

Igas kategoorias on parima sportlase tiitlile mitu kandidaati. Lassi sõnul on rõõmustav, et tavapäraste spordialade – vehklemine, maadlus, kergejõustik – kõrvale on tõusnud uusi ja huvitavaid alasid nagu ratsutamine, süstaslaalom jne.

Maakonna parimad sportlased selguvad kuues kategoorias: parim mees- ja naissportlane, parim noorsportlane nii noormeeste kui ka neidudehulgas, parim seeniorsportlane ja võistkond.

Kandidaatide hulgast valib parimad sportlased Läänela juhatus, rahvahääletust sel aastal ei korraldatud.

Läänela on Läänemaa parimad sportlased juba valinud. Lassi sõnul kuulutatakse aasta parimad sportlased välja virtuaalsel galal. „See pole küll päris Eesti spordiaasta tähtede teleülekanne, virtuaalselt ei jaksa inimesed väga pikalt vaadata,” rääkis ta.

Küll aga teevad Kelli ja Martin Eek kõigist võitjatest fimiklipid. Seega koputab videotiim koos auhindadega õige pea Läänemaa parimate sportlaste uksele. Virtuaalgala toimub jaanuari viimasel nädalavahetusel, kuid täpset kuupäeva ei osanud Lass veel öelda. Maakonna parimatele sportlastele kuulutatakse siis välja ka Läänemaa aasta tegu spordis ja Läänemaa kõige sportlikum pere.

Läänemaa parimad sportlased

Aasta meessportlase nominendid

Robin Uspenski (maadlus, sumo) – Eesti täiskasvanute MV Kreeka-Rooma maadluses 2. koht -82 kg, Eesti täiskasvanute MV sumomaadluses 3. koht -70 kg

Argo Erit (jõutõstmine) – Eesti meistrivõistlustel varustusega kehakaalus kuni 105 kg 2. koht (absoluutarvestuses 3. koht)

Sten Priinits (vehklemine) – Eesti esinumber, Budapesti GP 64 hulgas, Vancouveri MK-etapi 22. koht (200 osavõtjat), Eesti KV pronks, Eesti MV pronks

Siim Peetris (süstaslaalom) – Eesti meistrivõistluste 2. koht süstaklassis ja 2. koht kanuuklassis

Keiro Raudkats (sumo) – Eesti meister kaalukategoorias +115 kg ja absoluutkaalus

Aasta naissportlase nominendid

Ulrika Tülp (jalgpall) – Eesti meistrivõistlustel naiste jalgpallis 3. koht klubiga Saku Sporting. Eesti rahvuskoondise liige (17 mängu rahvuskoondises)

Eliis-Maria Koit (kergejõustik) – U-20 Eesti talvistel MV kergejõustikus kõrgushüppes 1. koht, rahvusvahelisel maavõistlusel Minskis kõrgushüppes 5. koht, Eesti suvistel MV kõrgushüppes 2. koht

Anna-Maria Vjazemski (kergejõustik) – U-23 Eesti talvistel MV kergejõustikus 60 m tõkkejooksus 2. koht, kõrgushüppes 3. koht, Eesti suvistel MV 100 m tõkkejooksus 3.–4. koht.

Kaia Kanepi (tennis) – 3 ITF turniirivõitu sel aastal, Roland Carrose 2. ringi jõudmine, US Openi 2. ringi jõudmine

Nelli Differt (vehklemine) – Eesti meistrivõistlused – ind. 5., võistkond 2., Eesti karikavõistlused – 6. koht

Aasta noorsportlase nominendid (neiud)

Emma Kathrina Hein (kergejõustik, treener Kaja Ladva) – U-16 Eesti talviste kergejõustiku mitmevõistluste MV viievõistluses 1. koht, kuulitõukes 2. koht, teivashüppes 3. koht, Eesti suviste mitmevõistluste MV seitsmevõistluses 2. koht, Eesti suviste MV kergejõustikus teivashüppes 2. koht, kuulitõukes 3. koht, kõrgushüppes 3. koht, Balti maavõistlusel teivashüppes 2. koht, seitsmevõistluses 6. koht

Simona Ladva (kergejõustik, tennis, treenerid Kaja Ladva, Igor Nudelman) – Eesti TV 10 Olümpiastardi teivashüppes U-12 3. koht, Eesti MV tennises U-12 8. koht, tennise Eesti GP 12 üksikmängus 3. koht, tennise Eesti GP 12 paarismängus 3. koht, tennise Eesti GP 14 üksikmängus 2. koht

Madli Palk (vehklemine, treenerid Helen Nelis-Naukas, Peeter Nelis) – Eesti kadettide meistrivõistluste 3. koht, Eesti juunioride meistrivõistluste 7. koht, Eesti täiskasvanute meistrivõistluste ind. 7. koht, võistkondlik 2. koht, Bratislavas kadettide Euroopa meistrivõistluste 20. koht (329 osavõtjat), rahvusvahelise täiskasvanute Valge Daami turniiri 8. koht. Läänemaa lahtiste täiskasvanute meistrivõistluste 6. koht, juunioride 1. koht

Grete Veske (ratsutamine, treener Andres Udeküll) – Eesti meistrivõistlustel 115 cm (noored kuni 14 a) 1. koht, Niitvälja Talvekarikal 100 cm avatud klassi 1. koht, Veskimetsa takistussõidus 115 cm avatud klassi 1. koht, Veskimetsa takistussõidu 105 cm avatud klassi 2. koht

Aasta noorsportlase nominendid (noormees)

Kevin Uspenski (maadlus, sumo, treenerid Ivar Kotkas, Aap Uspenski) – Eesti U-20 MV Kreeka-Rooma maadluses 2. koht -77 kg, Eesti U-18 MV sumomaadluses 2. koht -80 kg, Eesti U-18 MV sumomaadluses 3. koht absoluutkaalus

Robin Uspenski (maadlus, sumo, treenerid Ivar Kotkas, Aap Uspenski) – Eesti U-17 MV Kreeka-Rooma maadluses 1. koht -80 kg, Eesti U-20 MV Kreeka-Rooma maadluses 3. koht -72 kg, Eesti täiskasvanute MV Kreeka-Rooma maadluses 2. koht -82 kg, Eesti täiskasvanute MV sumomaadluses 3. koht -70 kg

Kevin Matteus (kergejõustik, treener Kaja Ladva) – TV 10 Olümpiastardi 60 m jooksus 3. koht, kuulitõukes 2. koht, TV 10 Olümpiastardi finaalis mitmevõistluses 3. koht, Eesti MV kergejõustikus U-14 kõrgushüppes 3. koht.

Oliver Laasik (vehklemine, treenerid Helen Nelis-Naukas, Peeter Nelis) – Eesti kadettide meistrivõistluste 2. koht. Eesti kadettide karikavõistluste 3. koht, Eesti täiskasvanute meistrivõistluste võistkondlik hõbe, Tallinna täiskasvanute lahtiste meistrivõistuste 5. koht

Hendrik Rämman (maadlus, treener Tiit Seiton) – Eesti meister Kreeka-Rooma maadluses; Eesti meistrivõistlustel kadettidele Kreeka-Rooma maadluses 2. koht

Kaarel Kants (maadlus, treener Tiit Seiton) – Eesti meistrivõistlustel vabamaadluses kadettidele 1. koht

Aasta seeniorsportlane

Reio Engman (motokross) – EMV kestvuskrossis 1. koht

Argo Laherand (motokross) – EKV kestvuskrossis 3. koht

Juhan Lukk (triatlon) – talitriatloni maailmameistrivõistlustel (Itaalia) 2. koht (70–74a), talitriatloni Euroopa meistrivõistlustel (Rumeenia) 1. koht (70–74a), krossitriatloni Eesti meistrivõistlustel (Pärnu) 1. koht (70–74a), duatloni Eesti meistrivõistlustel (Saaremaa), 1. koht (70–74a), ETL karikasarjas 1. koht (70–74a)

Kalju Aigro (tennis) – Eesti meister

Fred Vali (kergejõustik) – Baltimaade kergejõustikuveteranide meistrivõistlustel 3 kulda: kuulitõuge, kettaheide, raskusheide. Eesti kergejõustikuveteranide meistrivõistlustel 3 kulda: kuulitõuge, kettaheide, raskusheide

Aasta võistkond