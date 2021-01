Juhtkiri: populismi lämmatav embus

Kolmapäeval hääletab riigikogu rahvahääletuse otsuse eelnõu üle, millega korraldatakse aprillis referendum küsimuses „Kas abielu peab Eestis jääma mehe ja naise vaheliseks liiduks?”.

Juba praegu on selge, et rahvahääletuse korraldamine võib rikkuda põhiseadust, sest pole selge, mis on referendumi tagajärg. Kui ülekaalus on „jah”, siis mida peab riigikogu ja valitsus tegema? Kui ülekaalu saab vastus „ei”, siis mida?

Selline rahvahääletus on oma olemuselt küsitlus, mille tulemusel nihkub Eesti stabiilne valitsemiskorraldus anarhia suunas. Seda põhjusel, et ükskõik, mis on rahvahääletuse tulemus, saab seda kasutada populistlike nõudmiste esitamiseks. Nii on EKRE esimees Martin Helme juba öelnud, et tema eesmärk on kooseluseaduse tühistamine. Keskerakonna liider Jüri Ratas on selle vastu, aga poliitilistes tõmbetuultes võib meelsus kergesti muutuda.

Uus probleem rahvahääletuse korraldamisel on riigikogu tegevuse seaduslikkus. Riigikogu kodukord keelab parandusettepanekute kimpu sidumise, aga just seda on riigikogu põhiseaduskomisjon Anti Poolametsa juhtimisel teinud. Lisaks veel Poolametsa ebaeetilised või seadust rikkuvad otsused opositsioonisaadikute vaigistamisel.

Kui siia juurde panna Poolametsa väljendid stiilis, et opositsioon on kui punased madrused, ja Ants Laaneotsa parandusettepanek, et kas Eestis oleks parem elada Venemaa koosseisus, siis on madalstiilse poliitikategemise ring sulgunud. Enam pole kuhugi minna.

Eesti poliitika nihkub kolmapäeval, kui riigikogu rahvaküsitluse korraldamise seadustab, veel suuremal määral populistide mängumaale, muutudes tühiseks leluks Helmete perepartei käes. Seni loopisid Mart ja Martin Helme sõnu, mõnitasid Soome peaministrit Sanna Marinit, USA presidenti Joe Bidenit või kordamööda gruppide kaupa enamikku eesti inimestest. Nüüd on järg jõudnud riigikogu otsusteni.