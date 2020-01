Haapsalu vapimärgile on kolm kandidaati

Jaanuari alguseks esitati Haapsalu linna vapimärgi saamiseks üks kandidaat, linnavalitsus lisab sellele veel kolm kandidaati. Haapsalu aukodaniku tiitlile kandidaate pole.

Haapsalu linnavalitsuse pressiesindaja Tõnu Parbus ei soostunud kandidaatide nimesid veel avalikustama, kuid ütles, et vapimärgile on esitatud eri elualade inimesi. „On nii maalisest kui ka linnalisest piirkonnast,” lisas ta.

Parbuse sõnul pole inimesed kuigi varmad vapimärgi ja aukodaniku kandidaate esitama. „Kuigi väärikaid inimesi on tegelikult palju,” lisas ta.

Vapimärgi kandidaate vaeb kõigepealt Haapsalu linnavolikogu kultuuri- ja hariduskomisjon ning seejärel kinnitab linnavolikogu 31. jaanuaril.

Tavaliselt annab Haapsalu linn aastas välja kaks vapimärki, kuid Parbuse sõnul on kuuel aastal vapimärke välja antud kolm ja kahel aastal üks. Eelmisel aastal sai vapimärgi endine linnapea ja praegune Haapsalu kutsehariduskeskuse juht Ingrid Danilov, aukodaniku tiitlit mullu välja ei antud.

Haapsalu linna vapimärgid antakse üle linnapea ja volikogu esimehe vastuvõtul 22. veebruaril kultuurikeskuses.

Haapsalu linnavalitsus annab vapimärke välja aastast 1997 ja praeguseks on see 48 inimesel. Linna aukodaniku tiitel andi esimest korda välja 1995. aastal. Haapsalul on üheksa aukodanikku.