Kohtuistungid Deiw Rahumäe kaasosalise üle lükkusid uude aastasse

Täna ja kolmapäeval toimuma pidanud kohtuistungid Nõva endise vallavanema Deiw Rahumäe kaasosalise Roland Tšerkassovi üle lükkuvad prokurör Küllike Kase haigestumise tõttu uude aastasse.

Järgmine istung Haapsalu kohtumajas on planeeritud 13. jaanuarile.

Prokuratuur süüdistas Deiw Rahumäge lisaks Nõva valla raha omastamises ka altkäemaksu võtmises ja osaühingu RSL Ehitus juhatuse liiget Roland Tšerkassovit altkäemaksu andmises, dokumendi võltsimises ja võltsitud dokumendi kasutamises.

Augustis Rahumäe ja prokuratuuri vahel sündinud kokkuleppemenetluse kohtuotsuses seisab, et Tšerkassov andis Rahumäele 2000 eurot altkäemaksu, et saada päevakeskuse renoveerimistööd endale. Tehtud tööde eest sai ehitusfirma 17401 eurot. Tšerkassov võttis oma firma pangakontolt välja 3125 eurot ja andis sellest 2000 eurot Rahumäele, kes pani mõned päevad hiljem selle summa kahes osas oma isiklikule pangakontole.

Tšerkassov kinnitas Lääne Elule, et tema südametunnistus on puhas ja süüdistus on täiesti absurdne. „Minul pole mingit pistmist selle rahaga, mida Rahumägi oma kontole on pannud,” ütles ta.

Tšerkassovit kaitseb vandeadvokaat Margus Viira.

Kohtunik on Piia Jaaksoo.