Reformierakond alustab Mart Järviku umbusaldamiseks allkirjade kogumist

Reformierakonna fraktsioon otsustas tänasel koosolekul, et koostab Mart Järvikule umbusalduse avaldamiseks teksti ja asub sellele toetusallkirju koguma.

„Nädalavahetusel on selgunud veel mitmeid uusi asjaolusid, miks minister Järvik ei saa oma ametis jätkata. Samas on Mart ja Martin Helme kinnitanud, et maaeluministril pole mingit põhjust tagasi astuda. Seetõttu tuleb Riigikogul talle peagi umbusaldust avaldada,” ütles Reformierakonna esimees Kaja Kallas.

„Põhjuseid minister Järviku ametist tagandamiseks on küllaga. On tõsine kahtlus, et minister on tegutsenud oma nõuniku klientide huvides, valetanud korduvalt avalikkusele ning survestanud sõltumatuid ametnikke ja ameteid. Normaalses olukorras peaks maaeluminister tegelikult ise tagasi astuma, kuid me näeme, et see valitsus kiidab heaks valetamist ja tõerääkijate ründamist. Seega loodan, et Mart Järviku umbusaldamist toetavad ka need koalitsiooniliikmed, kes seisvad õigusriigi eest ning on vastu korruptiivsele ringkäendusele,” selgitas Kallas.

Reformierakonna fraktsioon soovib lisaks kohtuda ka justiitsminister Raivo Aegiga, et saada selgust, PRIA-le volituste andmise küsimuses ning küsida siseministri rünnakute kohta prokuratuuri suunal.