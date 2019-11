Naiste tugikeskused toetavad rahvastikuministrit

Kümme naiste tugikeskuse juhti avaldavad toetust rahvastikuminister Riina Solmanile, pöördumisele on alla kirjutanud ka Läänemaa naiste tugikeskuse juhataja Leili Mutso.

Möödunud nädalal ütles Solman Pelgulinna sünnitusmaja külastades, et tihti aetakse sassi perevägivald ja peretüli. „Aga iga selline kokkupõrge, mis võib füüsiliseks üle kasvada, ei ole perevägivald,” ütles Solman möödunud nädala esmaspäeval.

Mutso sõnul on kõik põhjendused, miks ta allakirjutas, äratoodud pöördumises. „Selle pöördumise mõte oligi selgitada, mis toimub ja kuidas meie sellest aru saame,” põhjendas Mutso.

„Loomulikult on igasugune vägivald taunitav. Lisaks hukkamõistule on aga oluline ka lahenduste pakkumine. Sellele Riina Solman ka keskendus,” seisis pöördumises. „Oma praktikas oleme kasutanud järgmist jaotust: peretüli on konflikt kahe võrdse osapoole vahel, kus emotsioonid keevad üle ja tegemist on reeglina inimeste oskamatusega lahendada konkreetset olukorda rahumeelselt. Sõnasõjas võidakse ületada piire.”

Eesti naiste varjupaikade liit sai tänavu EKRElt üle saja tuhande euro katuseraha.