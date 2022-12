Kohanimepäev vaatleb Läänemaa kohanimesid

Neljapäeval on Haapsalu kultuurikeskuses kohanimepäev, kus sel aastal on tähelepanu all nii Läänemaa mandri kui ka mereosa kohanimed.

„Kohanimepäevaga soovime tutvustada Eesti kohanimede rikast maailma ja selgitada kohanimevaliku ja kasutamise eri külgi,” selgitas riigihalduse minister Riina Solman.

Kohanimepäev on pika traditsiooniga ettevõtmine, mida tähistatakse igal aastal eri maakonnas. Sel aastal peetakse kohanimepäeva juba 18. korda. „Haapsalus oleme tegelikult juba teist korda – esimest korda kohtusid kohanimehuvilised Haapsalu kultuurikeskuses 2004. aastal,” ütles Solman.

Solmani sõnul tasub teinekord mõelda ümbritsevate nimede tähenduse üle. „Kohanimi on sümbol, mis aitab inimesel rahuldada tema ühte põhilist vajadust — kuuluvust. Pea iga päev on ju võimalik näha inimesi kandmas pusa või särki, mille rinnal ilutsemas mõni kohanimi – olgu selleks siis kas Narva, Pelgulinn, Lääne-Nigula või mõni muu vahva Eesti kohanimi,“ ütles riigihalduse minister.

Haapsalu kohanimedepäeva avavad tervituskõnedega riigihalduse minister Riina Solman ja Haapsalu linnapea Urmas Sukles. Kohanimekorraldusest Eestis kõneleb rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste poliitika osakonna nõunik ning kohanimenõukogu liige ja sekretär Timo Torm. Kohapärimusest Matsalu rahvuspargi mälumaastikel räägib keskkonnaameti kultuuripärandi spetsialist Krista Kallavus.

Aadressiandmetest ja kohanimedest aastal 2022 teeb ettekande maa-ameti aadressiandmete osakonna juhataja ja kohanimenõukogu liige Mall Leht. Lembitu Twerdjanski ettekannet „Kohapärimusest ja kohamälust“ tutvustab Lääne-Nigula vallavolikogu esimees ja rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste poliitika osakonna nõunik Mikk Lõhmus. Isiklikust avastusretkest Risti raamatu toimetamisel jutustab raamatu toimetaja Krista Kumberg ja rannarootsi kohanimedest räägib Rannarootsi muuseumi direktor Ülo Kalm.

Mida küsitakse kohanimede kohta keelenõuandest, sellest teeb ülevaate Eesti keele instituudi juhtivkeelekorraldaja ja kohanimenõukogu aseesimees Peeter Päll. Päeva lõpetuseks räägib Haapsalu ja Läänemaa muuseumide juhataja Anton Pärn Haapsalu väina varaajaloost – kohanimedest sadamakohtadest ja läbipääsudest.

Eesti ametlike kohanimede korraldamisega tegeleb rahandusministeeriumi juures riigihalduse ministri valitsemisalas tegutsev kohanimenõukogu. Nõukogusse kuulub nii riigiasutuste, omavalitsuste kui ka teadusasutuste esindajaid. Aastail 1997–2015 tegutses kohanimenõukogu siseministeeriumi juures, tema eelkäijad olid aastatel 1938–1940 kohanimede nõukogu ja 1994–1997 valitsuse kohanimekomisjon.