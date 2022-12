Kammisted tulevad lavale, et mängida muusikat ja rääkida lugusid

Isa ja poeg Antti ja Eric Kammiste tulevad neljapäeval kontsert-jutuõhtul „Miks on külm?” esimest korda kahekesi haapsallaste ees lavale.

Koos laval on Kammisted olnud varemgi, kuid siis suurema seltskonnaga. Näiteks mängivad nad praegugi koos Mihkel Raua bändis. Lavaline koostöö algas Kammistetel 2012. aastal ansamblis Põhja-Tallinn, kui Eric kutsus isa ansambli plaadiesitluskontserdil kaasa lööma. Isa võttis kutse vastu. „Leidsin, et see on tore idee, kuigi arvasin, et nad on alles täitsa lapsed ja mina siis selline vana mees laval,” meenutas Antti Kammiste. Kartusest hoolimata sulandus ta seltskonda päris hästi ja ühiseid esinemisi Põhja-Tallinnaga tuli teisigi. Ka on Eric ja Antti Kammiste koos Robert ja Ivo Linna ning veel mõne sõbraga teinud tuuri „Käbid ja kännud”, aga päris kahekesi pojaga on ta laval esimest korda.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!