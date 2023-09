Virgutusvõimlemist hakkab saatma Antti Kammiste

Vikerraadio argipäevahommikust virgutusvõimlemist saadab oktoobrist klaveril haapsallane Antti Kammiste, kes võtab saate üle Viive Ernesaksa, Gennadi Podelski ja Filip Jooni järel.

Kui Vikerraadio vastutav toimetaja Meelis Süld Kammistele ettepaneku tegi, lõi see esialgu muusiku tema oma sõnul pahviks. „Ausalt öelda lõi korra verest välja, kuigi olin ju selle peale ise varem mõelnud,“ ütles Kammiste. Kammiste on Viive Ernesaksaga kohtunud ja kui legendaarne klaverisaatja jaanuaris suri, siis torgatas Kammistele pähe, et just tema võiks Vikerraadios teatepulga üle võtta. „Viivega kohtumised olid esimesest hetkest sellised, nagu oleksime vanad sõbrad,“ ütles Kammiste.

