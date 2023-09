Katarine Rosalie: epistel eelarve puudujäägist ja röövlite kõrvaldamisest

Roimaerakond näitab üles lausa erakordset käpardlikkust ja oskamatust, mu armas rahvas, eks paned ju sinagi tähele? Nüüd on ilmsiks tulnud, et nad ei oska isegi tasakaalus eelarvet teha! Terve see nädal käib peavoolumeediaski ju kräunumine, et eelarves on puudujääk ja Roimaerakonna valitsus muudkui otsivat viise, kuidas rahvalt veel rohkem raha ära võtta, et seda auku väidetavalt kinni toppida. Aga kõik see on tegelikult palju lihtsam ja selles olukorras on süüdi ainult Roimaerakond ise koos oma kambajõmmidega pluss nende üüratu lollus ja lihtsalt oskamatus riiki valitseda.

Kui meie mehed olid veel valitsuses, siis polnud kordagi niisugust asja, et eelarve oleks olnud auguga. Ei olnud mingit puudujääki! Nii targad olid nad. Ja seda ilma makse tõstmata ja rahvalt seitse nahka koorimata. Kas küsite vahel endalt, kuidas nemad said, aga Roimaerakond ei saa? Äkki on õige vastus, et nemad hoidsid oma näpud taskus ega ajanud riigi ja iseenda rahakotte segamini?

Kui riigieelarvest on nüüd raha puudu, siis kuhu see sealt sai? Kes võttis? Eks ikka see, kes vahepeal valitsuses on olnud ja riigipiruka ääres askeldanud. Ju nad ikka ise selle raha võtsid. Ja pangu siis nüüd kenasti tagasi see röövitud raha, selle asemel et rahvas igasuguste maksude leiutamisega vaeseks teha!

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!