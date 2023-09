Viska mölkky’t ja tunne elust mõnu

Soomlaste viskemäng mölkky on mööda maailma tuntust kogudes otsaga ka Haapsallu jõudnud.

„Mind võib käivitajaks nimetada,” pobises See teatri juht Roman Sultangirejev talle omaselt nagu omaette, kui tunnen huvi tema mölkky-vaimustuse kohta. „Paarkümmend aastat tagasi tulid tuttavad Soome pillimängijad Haapsallu ja tahtsid vabal ajal mölkky’t mängida,” meenutas Sultangirejev ehk Rommy, nagu teda kõik nimetavad. Ta pakkus siis soomlastele kasutamiseks See teatri esist platsi. Sommid sattunud kohe vaimustusse, et vägev mängupaik. Rommy jäänud siis kiikama, et mida nad mängivad.

Tosin nummerdatud (1–12) klotsi pandi püsti ja siis kukuti neid ühe nummerdamata kurikaga pilduma. Arvutati kogutud punkte ja ise oldi nii elevil. Rommy sai reeglid selgeks, aga veider tundus see sommide õhin kogu asja juures. „Proovisin ise ka mängida ja jäin mängima siiani. Vägev värk,” ütleb ta.

Rommy on varemalt kutsunud mind mölkky’t mängima, aga eks mullegi tundus see mingi veidrus olevat. Uurisin Vikipeediast järele ja üllatuseks avastasin, et mölkky’t peetakse üheks maailma kõige popimaks ajaviitemänguks. Soomest pärit viskemäng leiutati 1996. aastal ettevõttes Lahden Paikka. Mäng meenutavat sajandeid vana Karjala juurtega viskemängu kyykkä. Ei nõua palju füüsilist jõudu ja sobib kõigile olenemata vanusest ja seisundist. Kaubamärk on kaitstud, mänguvahendid on kõik toodetud Karjala kasest.

