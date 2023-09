Vintage Weekend tõmbab suvele vindi peale

Fotod: Mullusest moedemonstratsioonist osavõtjaid inspireerisid möödunud sajandi viiekümnendad aastad. Fotod: Andra Kirna

Haapsalu suvehooaeg lõpeb nostalgialainel – sel nädalavahetusel on linn juba 18. korda vanasõidukite, vanamoelise riietuse ja muusika päralt.

„Põhimõtteliselt on kõik nii, nagu juba 17 korda on olnud,” ütles Vintage Weekendi korraldaja ja See teatri eestvedaja Roman Sultangirejev. Nagu igal aastal, on ka tänavu arvukalt publikut kohale meelitav vanasõidukite paraad, on moedemonstratsioon ja täika, on öösõit, rääkimata kontsertidest ja tantsupidudest, kus kõlab möödunud kümnenditest pärit muusika.

„Ma arvan, et tuleb äge värk ja et tuleb palju rahvast. Telefon on kogu aeg punane,” ütles Sultangirejev. Ta lisas, et ka nädalavahetuse ilm tõotab ilus tulla, mis omakorda meelitab rahvast kohale. „Aga meil on alati ilus ilm.”

Vanasõidukite kokkutulek

Nagu ikka, saab nostalgiline nädalalõpp avalöögi reede õhtul, kui selleks ajaks Haapsallu saabunud vanasõidukid kogunevad See teatri ette, et alustada vilkuritega veoauto juhtimisel öösõitu mööda Haapsalu ajaloolisi paiku. Sultangirejevi sõnul sõidetakse läbi üsna tavapärane marsruut.

Suurem hulk vanasõidukeid koguneb aga Vintage Weekendi ühe peamise tõmbenumbri, laupäevase paraadi ajaks. Kui palju sel aastal paraadist osavõtjaid võib olla, ei osanud Sultangirejev ennustada. „Meil pole kunagi eelregistreerimist olnud ja pole ka seekord,” ütles ta.

Kahe- ja enamrattalised vanasõidukid kogunevad laupäeva hommikul esmalt Vasikaholmi ranna parklas ja suunduvad sealt kell 13 paraadina Lossiplatsile väljanäitusele. Tänavune sõidumarsruut on tavapärasest veidi lühem, kulgedes Vasikaholmist mööda Lahe ja Kalda tänavat Kreutzwaldi tänavale, sealt Posti ja Karja tänavale, kuni lõpuks jõutakse Lossiplatsile. Sultangirejevi sõnul on korraldajad otsustanud vältida fooriga ristmikku, sest ühelt poolt hakiksid fooritsüklid paraadi ja teisalt häirib paraad niiviisi vähem tavaliiklust.

Vanakraamilaat

Kes tahab uhkemaid sõidukeid veel lähemalt uudistada, saab seda teha paraadi lõpp-punktis Lossiplatsil ja Krahviaias. Viimases läheb käima ka traditsiooniline vanakraamilaat, kus saab osta-vaadata kõikvõimalikku kraami, mida inimeste kappides-kuurides-garaažides veel leidub.

Kavast ei puudu ka tavapärane moedemonstratsioon lossihoovis. Sultangirejevi sõnul saadavad tänavustdemonstratsiooni asjatundlikud kommentaarid moekunstnik Anne Metsiselt ja Siiri Klissilt.

„See on väga suur väljakutse ja oleme Siiriga arutanud, et teeme seda dialoogi vormis. Võibolla laseme mõnel inimesel oma rõivastest ka endal rääkida,” ütles Metsis moedemonstratsiooni kohta. Ta lisas, et kindlasti juhivad kommentaatorid tähelepanu huvitavatele detailidele, mida inimesed ehk muidu ei oska märgata, ning oskavad ka lisada, mis aastast ja kust miski pärit on.

Varem nostalgiapäevade moedemonstratsioone kõrvalt vaadanud Metsise sõnul võib üritusel kohata väga stiilseid inimesi, kes on oma välimuse kallal palju vaeva näinud – läbi on mõeldud kõik aluspesust kuni aksessuaarideni. „Uskumatu, et inimestel selliseid vanu asju veel alles on. Mõnel on alles isegi võrgud ja vatt võrgu sees,” tõi ta näiteks.

„Pange end korralikult riidesse, sest rahva seas käib ringi ka moepolitsei, kes teeb pilte,” ütles Sultangirejev. Tema sõnul on Haapsalu taaskasutuspoed Vintage Weekendi eel juba stiilsetest rõivastest tühjaks ostetud. „On kuulda, et Tallinna omad ka,” ütles Sultangirejev.

Nagu mullugi, on Sultangirejevi sõnul keelatud natsi- ja punasümboolikaga esemed ja rõivad. Ta kinnitas, et eelmisel aastal ei rikkunud keeldu keegi, ja uskus, et nii on ka tänavu. „Meil on ikkagi mõistlikud ja intelligentsed inimesed,” ütles ta.

Alfast Anne Veskini

Vintage Weekendi juurde kuulub ka nostalgiline muusika. See teatris on nii reede kui ka laupäeva õhtul sõprade pidu. Reedel teeb seal videodiskot DJ Felix, laupäeval aga kõlab elav muusika ansamblite Laine ja Alfa C esituses. „Nad tulevad kordamööda lavale, nii et pausi ei teki,” ütles Sultangirejev. Kuigi pidu nimetatakse sõprade peoks, pole tegemist kinnise üritusega, vaid oodatud on kõik Vintage Weekendi sõbrad.

Kaugeltki kõik, mis nädalavahetusel Haapsalus toimub, pole See teatri korraldatud. „See on kogu linna pidu,” ütles Sultangirejev. Tema sõnul on paljud Vinetage Weekendi ideega kaasa tulnud ja korraldavad samal nädalavahetusel nostalgiahõngulisi üritusi.

Nii on kunagises Lääne Kaluri klubihoones reede õhtul disko ja lavale tulevad Suured Tüdrukud, laupäeval on kabaree. Laupäeva õhtul kuuleb Haapsalu kultuurikeskuses laulmas Eesti estraadikuningannat Anne Veskit. „Kindlasti on neid, kes midagi teevad, veelgi,” ütles Sultangirejev.