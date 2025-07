Lauri Luik kandideerib Isamaa nimekirjas

Pikaaegne Reformierakonna liige Lauri Luik kandideerib sügisestel kohalikel valimistel Haapsalus Isamaa nimekirjas.

Luik ütles Lääne Elule, et ei plaani siiski parteid vahetada. Kuna Reformierakond seekord Haapsalus oma nimekirjaga välja ei tule, otsustas Luik, et toetab kandideerimisega Isamaa linnapeakandidaati Olavi Seisoneni. „Olavi on mu hea tutta