Galerii: ärkamisaja aktiivseim läänlane sai Kullamaale mälestuskivi

Täna avati Kullamaa mälestuskivide pargis mälestuskivi kolmele mehele – Jaan Veidermannile, Aleksander-August Veidermale ja Mihkel-Märt Veidermale.

„Tänane päev on teistsugune kui on olnud eelnevad rahvuspäevad, sest täna avame kivi, mille peal on ka nimi, kes oli siin osalemas 2017. aastal ja ütles oma onu Ero Veiderma mälestuskivi avades ilusad sõnad,“ ütles päeva üks korraldajatest Heiki Magnus.

Kivi avasid Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus, Kullamaa kultuurinõunik Loit Lepalaan ja Mihkel-Märt Veiderma vend ja tütar. Kivi õnnistasid piiskop Tiit Salumäe ja Kullamaa kiriku õpetaja Lembit Tamsalu.

„Hea meel on selle üle, et Kullamaa väärtustab nende inimeste mälestust, kes siin on oma elutöö teinud ja oma pärima andnud,“ ütles Salumäe.

Lõhmuse sõnul näitab nende kolme mehe elulugu Eesti ajalugu ja rahva saatust viimase 150 aasta jooksul. „Jaan Veidermannil oli võimalus olla suurte sündmuste keskmes rahvuslikul ärkamisajal,“ ütles Lõhmus.

Jaan Veidermann (1853-1932) oli Läänemaa aktiivseim ärkamisaja tegelane. Ta oli kooliõpetaja, kuid tema algatusel alustasid tegevusi Kullamaa muusika selts, Kullamaa põllumeeste selts, Kullamaa haridusselts, Martna põllumeeste selts ja Kasari põllumeeste selts, mille esimehena tegutses ta surmani. Samuti alustasid Veidermanni algatusel tööd Rõude haridusselts ja raamatukogu, Kirbla põllumeeste selts, Kirbla raamatukogu ja puhkpilliorkester.

Aleksander August Veiderma (1888-1972)oli vabadussõjas õpetajate roodu ülem, Eesti asutava kogu liige, haridusminister, Tallinna linnanõunik ja koolivalitsuste juhataja ning Tallinna tütarlaste kommertsgümnaasiumi direktor.

Mihkel-Märt Veiderma (1929-2018) oli akadeemik, tehnika- ja keemiadoktoer, Eesti teaduste akadeemia peasekretär, Eesti teaduste akadeemia asepresident ning New Yorgi ja Soome teaduste akadeemia liige.

Malle-Liisa Raigla fotod