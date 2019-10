Juhtkiri: kaua võib Paliveres?!

Poolteist aastat tagasi hankisid tublid suusaentusiastid Palivere Pikajalamäele lumekahurid, et hakata tootma kunstlund ja suusatamisvõimalusi parandada. Kahurid pole aga ikka veel töös, ei hakka niipeagi tööle, sest lume tootmiseks on peale kahurite vaja ka vett.

Pikajalamäe lähedal on küll jõgi, kust saaks kahurite jaoks vett võtta, kuid seda ei lubanud keskkonnaamet. Nüüd on leitud lahendus – rajatakse tiik, kust kahurid vett saavad ammutada. Detailplaneering on vastuvõtmisel, tiigi jaoks on maa ära ostetud, ehitushange on käimas ja suusakeskuse edendajad on lootusrikkad – ehk õnnestub tükk aega tagasi ostetud kahurid lõpuks tööle saada. Sel aastal selleni veel ei jõuta.

Lumekahurid osteti Palivere turismi- ja tervisespordikeskusele 50 000 euro katuseraha eest. Mõneti on planeeringu menetlejad sundseisus – kalli raha eest hangitud kahurid on olemas, aga nende kasutuselevõtt on veninud. Võibolla poleks sellist pausi tekkinud, kui enne kahurite hankimist oleks alustatud kõikvõimalike planeeringute, menetlustega ja kooskõlastustega. Siis oleks selge olnud, mida saab ja mida ei saa.

Teiseks pole esialgu veel puuduv veevõtukoht ainuke takistus, miks Pikajalamäel lund teha ei saa. Kui kunstlume tootmine käima läheb, on suusaradade rajamiseks ja korrashoiuks kindlasti vaja rajamasinat, mida samuti ei ole. Toetus rajamasina ostmiseks on küll eraldatud – 63 988 eurot 80 senti –, omaosalust aga seni pole. Selleks on algatatud annetuskampaania, üritatatakse sõlmida sponsorlepinguid, püütakse kasutada Hooandja raha. Kui raha peaks kokku saama, tuleb taas välja kuulutada hange, mis võtab jällegi aega.

Ühest küljest on see kõik mõistetav – ilma bürokraatiata asju ajada on võimatu. Teisest küljest on Palivere spordikeskuse rajamine kestnud 14 aastat. Kaua võib?