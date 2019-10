Sügisene laevasõiduplaan võib kaile ootama jätta

Mandril tegutsev ettevõtja ei mahtunud täna oma autoga nii Muhusse sõites kui ka sealt tagasi tulles esimesele parvlaevareisile, sest sõita tahtjaid oli mõlemal suunal rohkem, kui laevale mahtus.

“Täna tuli mandrilt minna Muhusse lõuna ajal ja õhtul tagasi tulla,” kirjutas mandrimees. “Kuna praame liigub kahe asemel üks, siis tuli mõlemal korral esimesest praamist maha jääda, sest nõudlus on suurem kui pakkumine.”

“Aga Muhu on kena ja ega siit polegi kiire lahkuda. Kuigi jah, rahulolematuid sadamas ikka pisut oma kurba meelt valju häälega välja näitasid,” ütles ettevõtja.

“Ja mandril hetkel jälle pikk järjekord,” teatas laevaga Virtsu sadamasse jõudnud mees.

“Praegu on laevagraafik sätitud selliselt, et tavalisel päevasel ajal on laevu vähem,” ütles Tallinna Sadama turundus- ja komminikatsioonijuht Sirle Arro ja lisas, et parvlaevade sõiduplaan koostatakse vastavalt nõudlusele ning koostöös Maanteeameti ja kohaliku omavalitsusega.

Arro soovitab saartele reisida soovijail sõidupilet broneerida. “Igal juhul on kasulik pilet ette osta,” ütles Arro. Isegi kui reisiplaan muutub, polevat sellest Arro sõnul midagi, sest pilet kehtib 48 tundi üldjärjekorras. Kui sõidust üleüldse loobutakse, saab pileti enne sõitu laevafirmale tagasi müüa.

“Sügisel, isegi kui päev varem oma reisi plaeentrid, saad kindlasti üle,” lausus Arro.