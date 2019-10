Minister Kert Kingo astus tagasi

IT- ja väliskaubandusminister Kert Kingo esitas täna õhtul peaminister Jüri Ratasele lahkumisavalduse.

„Kujunenud olukorras ei pea ma võimalikuks ministrina jätkata,” ütles EKRE ridadesse kuuluv Kingo oma lahkumist põhjendades.

Kingole heideti ette, et ta valetas esmaspäeval riigikogu kõnetoolist ja eitas, et tal puudub igasugune seos Jakko Väliga, kellest pidi saama ministri nõunik. Siiski on selgunud, et juba eelmisel nädalal allkirjastas Kingo töölepingu, mille järgi pidi Väli pidi tema nõunikuna tööle asuma.

„Võtsin täna õhtul vastu väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo lahkumisavalduse ning edastasin selle elektrooniliselt Vabariigi Presidendile,“ märkis Ratas. „Tunnustan minister Kingot raske otsuse eest, kuid kujunenud olukorras oli üheselt selge, et tema ametis jätkamine olnuks väga keeruline. Seda nii tema enda, tema koduerakonna kui ka terve valitsuse jaoks.“

Ratas tõdes, et poliitik peab oma suhtlemises ametikaaslaste ja avalikkusega olema avatud ning ka ebameeldivate teemade puhul andma õigustatud küsimustele selgeid ja ammendavaid vastuseid.

„Loodan, et Kert Kingo teeb toimunust tõsised järeldused, mille esimeseks sammuks oli kindlasti tema suure kaaluga otsus ametist lahkuda,“ lisas peaminister. „Soovin Kert Kingole palju jõudu ja tegutsemistahet vastutusrikkas parlamenditöös.“