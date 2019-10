Maret Suklese kokaraamat sai aasta kokaraamatu konkursil teise koha

Kolmapäeval sai haapsallase Maret Suklese esimene kokaraamat „Elu on pidu” Tallinnas toidumessil aasta parima kokaraamatu konkursil teise koha. Suklese raamat jagas kohta Peeter Piheli kokaraamatuga „Minu kodu maa ja meri. Eesti”. Aasta kokaraamatu tiitli pälvis Lia Virkuse „Eesti Naise kokaraamat”.

„Muidugi on mul väga hea meel ja mulle meeldib, et see raamat teistele ka meeldib,” ütles Sukles pärast auhinna kättesaamist. Ta lisas, et kuna raamat ilmus juba kevadel, siis oli see tema jaoks lõppenud projekt. „Kui kirjastus helistas ja ütles, et nad esitasid raamatu konkursile, ei osanud ma midagi mõelda.”

Suklese sõnul nautis ta ise raamatu tegemist väga. Samas õppis ta selle juures väga palju, sest polnud varem sedalaadi raamatu väljaandmisega kokku puutunud. „Ma tegelen kokkamisega hobi korras ja need retseptid on sellised, mida meie peres on ikka tehtud,” rääkis ta. samas tunnistas, et retseptidele lugusid juurde kirjutada oli tore.

„Mul oli ka väga hea meeskond,” ütles Sukles, viidates toimetajale Velve Saarele, kujundaja Mai Grepile ja fotograaf Raili Mikule. Raamatu andis välja väike Heliose kirjastus, kellele see oli Suklese sõnul samuti esimene kokaraamat.