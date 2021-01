Kaja Kallase juhitav valitsus alustas tööd

Peaminister Kaja Kallase juhitav valitsus astus täna riigikogu ees ametivande andmisega ametisse.

Riigikogu istungil andis Kallas suulise ametivande ning seejärel kirjutasid vande tekstile alla teised valitsuse liikmed. Digitaalselt allkirjastas vande teksti majandus- ja taristuminister Taavi Aas, kes viibib koroonahaige lähikontaktsena eneseisolatsioonis.

Lisaks peaministrile kuuluvad uue valitsuse koosseisu ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt, haridus- ja teadusminister Liina Kersna, justiitsminister Maris Lauri, kaitseminister Kalle Laanet, keskkonnaminister Tõnis Mölder, kultuuriminister Anneli Ott, maaeluminister Urmas Kruuse, majandus- ja taristuminister Taavi Aas, rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus, riigihalduse minister Jaak Aab, siseminister Kristian Jaani, sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo, tervise- ja tööminister Tanel Kiik ning välisminister Eva-Maria Liimets.

Reformierakonna ja Keskerakonna valitsuse eesmärk on jätkata koroonakriisi tulemusliku lahendamisega, hoida Eesti edasivaatavana ning arendada riiki kõigis selle valdkondades ja piirkondades. Valitsuse eesmärkidega saab lähemalt tutvuda valitsuse lehel.

Uus valitsus koguneb esimest korda täna kell 14 algaval kabinetinõupidamisel, et arutada koroonaviiruse levikuga seotud küsimusi. Esimese istungi peab valitsus neljapäeval.

President Kersti Kaljulaid nimetas täna hommikul Kadriorus ametisse Kaja Kallase valitsuse, soovides uuele valitsusele tervikuna ja igale ministrile oma valitsemisalas ambitsioonikust. „Usun, et see valitsus kuulab ja usaldab Eesti inimesi, sõltumata sellest, kas nad teid valisid või kuulub nende sümpaatia opositsioonile – see valitsus peab olema kõigi Eesti inimeste valitsus. 70 usaldushäält riigikogus on hea algus,” ütles riigipea.